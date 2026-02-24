Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κεντρική Αλβανία, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους της περιοχής. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε τμήματα της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών υπηρεσιών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 8 μ.μ. τοπική ώρα (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ελμπασάν.

Το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο εκτιμά ότι το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 15 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε αισθητή σε αρκετά μεγάλη ακτίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.