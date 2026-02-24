Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κεντρική Αλβανία, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους της περιοχής. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε τμήματα της βορειοδυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών υπηρεσιών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 8 μ.μ. τοπική ώρα (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ελμπασάν.
#Earthquake (#tërmet) possibly felt 21 sec ago in #Albania. Felt it? Tell us via:
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/W8s9epysj4
— EMSC (@LastQuake) February 24, 2026
Το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο εκτιμά ότι το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 15 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε αισθητή σε αρκετά μεγάλη ακτίνα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.