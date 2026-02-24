Ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται ουσιαστικά εκτός Αρη, με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν απλώς για να επικυρώσουν ένα «διαζύγιο» που δεν αιφνιδίασε κανέναν.

Το κλίμα εις βάρος του Ανδαλουσιανού ήταν εδώ και καιρό αρνητικό, ιδίως μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο. Για αυτό και είχε αποφασιστεί η αποχώρησή του το καλοκαίρι. Απλά τα πράγματα που ήρθαν έτσι που ο Άρης αποφάσιε να επισπεύσει τις εξελίξεις. Εμφανίσεις όπως εκείνες απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, τα παιχνίδια Κυπέλλου με τον ΠΑΟ, αλλά και –κυρίως– το ματς με τον ΝΠΣ Βόλος, επιβάρυναν καθοριστικά την κατάσταση για τον Ισπανό τεχνικό

Όλα αυτά ενίσχυσαν μια διαπίστωση που είχε σχηματιστεί εδώ και καιρό… Οτι ο Χιμένεθ δεν κατάφερε να δώσει λύση στο βασικό πρόβλημα της ομάδας, δηλαδή την επιθετική της λειτουργία. Σε διάστημα πέντε μηνών στον πάγκο, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αντίθετα, ο Άρης άρχισε να προβληματίζει ακόμη και σε αγώνες που θεωρητικά του ταίριαζαν, όπως ο πρόσφατος με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Παράλληλα, ερωτήματα προκάλεσε και η διαχείριση του ρόστερ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πάρθηκαν αρκετές δυσνόητες αποφάσεις: πειραματισμοί όπως η χρησιμοποίηση του Γαλανόπουλου στη θέση «10», η επιμονή με τον Φαντιγκά στα αριστερά, λανθασμένος χειρισμός παικτών, αλλά και επιλογές όπως η πρόσφατη χρησιμοποίηση των Καντεβέρε και Κουαμέ στην επίθεση, με τον δεύτερο να επιβαρύνεται ιδιαίτερα από τον ρόλο που του ανατέθηκε.

Έτσι, το τελευταίο παιχνίδι λειτούργησε ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, οδηγώντας τη διοίκηση στην απόφαση να μην συνεχίσει τη συνεργασία με τον Χιμένεθ. Ο Ισπανός αποχωρεί έπειτα από 26 αγώνες, με απολογισμό 9 νίκες, 11 ισοπαλίες και 6 ήττες, αφήνοντας πίσω του μια ομάδα με τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, επίδοση που είχε να καταγραφεί από τη σεζόν 2013-14. Αρνητικά στοιχεία τα οποία στον Άρη φιλοδοξούν ότι θα αλλάξουν όσο γίνεται με την έλευση του Μιχάλη Γρηγορίου.