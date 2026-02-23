Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, αν και αρκετά μέλη της κυβέρνησής του εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια τέτοια επιλογή.

Καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις φέρεται να διαδραματίζει ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου. Όπως αναφέρεται, έχει επισημάνει ότι μια επιχείρηση κατά της Τεχεράνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο παρατεταμένης σύγκρουσης με αμερικανικές απώλειες.

Αν και δεν απορρίπτει τη στρατιωτική επιλογή, ο στρατηγός εμφανίζεται προσεκτικός ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας και τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να προκύψουν μετά την έναρξη εχθροπραξιών.

Πηγές τονίζουν ότι δεν εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο πλήγμα, αλλά είναι έτοιμος να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο πρόεδρος, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλήρες φάσμα στρατιωτικών επιλογών και κινδύνων.

Επιφυλάξεις και διαφορετικές φωνές

Ανησυχίες εκφράζει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θέτει ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα και το ρίσκο μιας τέτοιας επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τηρεί στάση αναμονής, αποφεύγοντας δημόσια τοποθέτηση υπέρ ή κατά μιας στρατιωτικής παρέμβασης.

Στον αντίποδα, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ συγκαταλέγεται στους ένθερμους υποστηρικτές ενός πλήγματος, καλώντας τον πρόεδρο να προχωρήσει παρά τις επιφυλάξεις. Υπέρ σκληρής γραμμής εμφανίζεται και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να ανησυχεί για το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η διπλωματική οδός

Παράλληλα, οι απεσταλμένοι του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προωθούν τη διπλωματική οδό. Έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη, με στόχο να διερευνήσουν περιθώρια συμφωνίας.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Ουάσιγκτον και ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα διπλωματικά περιθώρια πριν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική κλιμάκωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες να κλίνει προς την επιλογή στρατιωτικού πλήγματος, αν και συμφώνησε να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις.

Η τελική απόφαση –αν, πότε και με ποιον τρόπο θα υπάρξει στρατιωτική ενέργεια– παραμένει ανοιχτή, καθώς, όπως σημειώνει ανώτερος αξιωματούχος, «η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο».

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα τονίζοντας με ανάρτησή του στο Truth Social πως «οστρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».