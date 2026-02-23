Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στην Κνεσέτ ότι η χώρα του περνά «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες», εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα πλήγμα «περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν.

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες (…) Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα απέναντι στις εξελίξεις.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι «αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν». Με τη φράση αυτή, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής προς την Τεχεράνη.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και αν είναι «περιορισμένο», θα προκαλούσε άμεση και «δριμεία» απάντηση.