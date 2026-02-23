Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι στηρίζει τις εκκλήσεις για τον αποκλεισμό του πρώην πρίγκιπα από τη γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο, μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα.

Σε επιστολή που απέστειλε προς τον βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, ο αυστραλός πρωθυπουργός σημειώνει: «Η κυβέρνησή μου θα αποδεχόταν κάθε πρόταση που θα αποσκοπούσε στον αποκλεισμό του από τη γραμμή διαδοχής».

«Πρόκειται για σοβαρές αιτιάσεις και οι Αυστραλοί τις παίρνουν σοβαρά υπ’ όψιν», αναφέρει ο Αντονι Αλμπανέζι, σχολιάζοντας τις σχέσεις του Αντριου με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστιν.

Νομοθετική πρωτοβουλία στο Λονδίνο

Η βρετανική κυβέρνηση προετοιμάζει νόμο για την εξαίρεση του Αντριου Μάουνμπάτεν-Ουίνδσορ από τη σειρά διαδοχής, μετά τη σύλληψή του βάσει υποψιών για παράβαση καθήκοντος στην άσκηση δημοσίων καθηκόντων.

Μετά τις αποκαλύψεις που προέκυψαν από τους φακέλους Επστιν, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ είχε ήδη αφαιρέσει τους πριγκιπικούς τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του και τον είχε απομακρύνει από την κατοικία του στο Ουίνδσορ.

Ωστόσο, ο Αντριου παραμένει όγδοος στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, κόρη του πρίγκιπα Χάρι.

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Μετά τη σύλληψη του Αντριου, ο βασιλιάς Κάρολος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογράμμισε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της».

Ο Αλμπανέζι, ο οποίος είναι ρεπουμπλικανός, συμφώνησε με τη δήλωση αυτή, υπογραμμίζοντας στην επιστολή του προς τον Στάρμερ: «Η δικαιοσύνη πρέπει πλέον να πάρει τον δρόμο της και μία πλήρης, δίκαιη και προσήκουσα έρευνα πρέπει να διεξαχθεί».

Το ιστορικό πλαίσιο

Κατά το συνταγματικό δημοψήφισμα του 1999, οι Αυστραλοί είχαν απορρίψει την πρόταση για μετατροπή της μοναρχίας σε κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Η Αυστραλία υπήρξε βρετανική αποικία για έναν αιώνα και απέκτησε την ανεξαρτησία της ντε φάκτο το 1901. Παραμένει συνταγματική μοναρχία, στο πλαίσιο της οποίας οι εξουσίες του Καρόλου Γ’ ασκούνται από γενικό κυβερνήτη.