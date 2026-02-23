Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν σήμερα και αύριο στη Γενεύη συναντήσεις με εκπροσώπους της Ρωσίας και της Κίνας, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενδεχόμενης πολυμερούς συνθήκης για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά τη λήξη της τελευταίας διμερούς συμφωνίας αφοπλισμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό διπλωμάτη.

«Σήμερα, συνάντησα τη ρωσική αντιπροσωπεία. Αύριο, θα συναντήσουμε την κινεζική, μεταξύ άλλων» δήλωσε ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους δημοσιογράφους στη Γενεύη, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Όπως ανέφερε, είχαν προηγηθεί «προπαρασκευαστικές» συναντήσεις στην Ουάσινγκτον, μετά τη λήξη, στις αρχές Φεβρουαρίου, της συνθήκης New Start.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια νέα, ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το Πεκίνο. Ωστόσο, ο Κινέζος πρεσβευτής για τον αφοπλισμό, Σεν Τζιάν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η χώρα του δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων στο παρόν στάδιο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η αυριανή συνάντηση θα αποτελέσει επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων.

Οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Κίνας και της Ρωσίας στη Γενεύη δεν απάντησαν σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχόλιο. Τον ίδιο μήνα, οι ΗΠΑ είχαν υποστηρίξει ότι η Κίνα πραγματοποίησε μυστικές πυρηνικές δοκιμές τον Ιούνιο του 2020, ισχυρισμό που ο Σεν είχε απορρίψει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, έχουν ήδη διεξαχθεί «καλές» διμερείς συνομιλίες με τη Βρετανία και τη Γαλλία, χώρες που επίσης κατέχουν μόνιμες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Η μεταφορά της συζήτησης στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν το επόμενο λογικό βήμα», σημείωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία της Ουάσινγκτον για την πορεία των επαφών.