Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές του για πρόκριση απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην επόμενη φάση του Champions League, όπως δήλωσε ο Ροντινέι στη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς.

Ο Βραζιλιάνος μπακ των Πειραιωτών εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του, τονίζοντας πως η ομάδα είναι αποφασισμένη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στην αυριανή αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ροντινέι:

Για την παρουσία περίπου 4.000 Ελλήνων φιλάθλων στη ρεβάνς, παρά την ήττα με 2-0 στο πρώτο ματς: «Πάντα είμαστε ευγνώμονες στους οπαδούς, πάντα μας στηρίζουν και μας δίνουν πολύ δύναμη. Ξέρουμε πως αύριο θα είναι στο πλευρό μας, τους ευχαριστούμε γι’ αυτό και θα δώσουμε τα πάντα για ένα καλό αποτέλεσμα και να ανατρέψουμε το εις βάρος μας σκορ».

Για τις δύο ασίστ που είχε στο ματς της League Phase και την ανάγκη αποτελεσματικότητας στην τελική πάσα και εκτέλεση: «Όλοι γνωρίζουμε πως στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικές οι στατικές φάσεις και μπορούν πολλά γκολ να μπουν από αυτές, εμείς όμως έχουμε ένα ποδοσφαιρικό πλάνο για να σκοράρουμε και χωρίς αυτές. Θέλουμε στο παιχνίδι να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να είμαστε αποτελεσματικοί».

Συγκέντρωση και αποφασιστικότητα

Για το αν ξυπνούν μνήμες από το ματς με τη Μακάμπι, χωρίς να είναι ίδιου επιπέδου ο αντίπαλος: «Νομίζω πως κανείς δεν σκέφτεται ούτε στέκεται στο παρελθόν, είτε πρόκειται για την ανατροπή με τη Μακάμπι, το ματς με τη Βίλα, όλα είναι στο παρελθόν με άλλες ομάδες σε διαφορετικές διοργανώσεις.

Πιστεύω πως όλοι σκεφτόμαστε ότι, επειδή είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού, όλες τις πιθανότητες που έχουμε θα τις εξαντλήσουμε. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για αυτή τη φανέλα. Αν ήμουν οπαδός, θα το σκεφτόμουν κι εγώ· αν κάναμε κάτι καλό τότε, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό ματς και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, σκεπτόμενοι μόνο τι θα γίνει αύριο».

Χωρίς πίεση, με πίστη στην προσπάθεια

Για το αν η πίεση βρίσκεται στη μεριά της Λεβερκούζεν: «Δεν σκέφτομαι την πίεση σε κανένα ματς, πρέπει μόνο να ακολουθήσουμε τις τελευταίες οδηγίες του προπονητή και τις λεπτομέρειες που θα σχεδιάσουμε. Χάσαμε στο πρώτο ματς στην έδρα μας, αλλά αύριο είναι διαφορετικό παιχνίδι.

Αύριο παίζουμε άλλο ένα παιχνίδι στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Ονειρευόμουν από παιδί να παίξω στο Champions League. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ για εμένα πίεση· πρέπει να απολαύσουμε το παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε την πίεση. Να είμαστε έτοιμοι μετά τη σημερινή προπόνηση και να κάνουμε το καλύτερο αύριο, χωρίς να σκεφτόμαστε την πίεση».