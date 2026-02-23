Στην Κοζάνη συνελήφθησαν δύο ανήλικοι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος συνομήλικού τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι, μαζί με ακόμη ένα άτομο του οποίου τα στοιχεία αναζητούνται, προσέγγισαν τον ανήλικο παθόντα και τον χτύπησαν με γροθιές. Από την επίθεση, ο ανήλικος τραυματίστηκε στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια.

Ο παθών μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης συνοδεία των γονέων του, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από αναζητήσεις των αστυνομικών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο εκ των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.