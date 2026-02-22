Πέντε αλλαγές και ολικό… λίφτινγκ στην επίθεση του Άρη για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Μανόλο Χιμένεθ αλλάζει την τριάδα πίσω από τον προωθημένο Κριστιάν Κουαμέ, με σημείο αναφοράς τον Τίνο Καντεβέρε και τον 29χρονο φορ πίσω από τον Ιβοριανό επιθετικό.

Δώνης, Γκαρέ, Τεχέρο και Διούδης είναι τα υπόλοιπα νέα πρόσωπα. Πρώτη παρουσία στην αποστολή για τον Μεντίλ μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες.

Η ενδεκάδα του Αρη: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Γένσεν, Ράτσιτς – Γκαρέ, Καντεβέρε, Δώνης – Κουαμέ.

Στον πάγκο οι: Καράι, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Κέρκεζ, Ρόουζ, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Μεντίλ, Μπουσαΐντ, Νινγκ, Αλφαρέλα.