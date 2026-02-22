Νεκρή γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πτώμα περισυνελέγη και μεταφέρεται από πλωτό μέσο του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στη σύλληψη δύο ανδρών που αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των μεταναστών από τους διασωθέντες μετανάστες, προχώρησαν οι Αρχές, για το ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/02), στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια της Κρήτης.