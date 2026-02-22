Νεκρή γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πτώμα περισυνελέγη και μεταφέρεται από πλωτό μέσο του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στη σύλληψη δύο ανδρών που αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των μεταναστών από τους διασωθέντες μετανάστες, προχώρησαν οι Αρχές, για το ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/02), στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν πενήντα 50 άτομα και εκκίνησαν τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (19/02) από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 4.000.000 λιρών Σουδάν και 220.000 γκίνε Αιγύπτου.

Όσον αφορά στους διασωθέντες του ναυαγίου, πρόκειται για εννέα Αιγύπτιους εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι και για 11 υπηκόους Σουδάν στην ομάδα των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος