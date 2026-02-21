Δύο νέοι θάνατοι από χιονοστιβάδες στην Αυστρία σημειώθηκαν το Σάββατο, ανεβάζοντας σε επτά τον συνολικό αριθμό των θυμάτων μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από τη σφοδρή χιονόπτωση.

Ένας 21χρονος Σλοβάκος και ένας 41χρονος Αυστριακός έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά. Ο νεαρός Σλοβάκος έκανε σκι εκτός πίστας, χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας για προστασία από χιονοστιβάδες. Σύμφωνα με την αστυνομία της Στυρίας, κατέβαινε από ύψος περίπου 1.900 μέτρων όταν ένας μεγάλος όγκος χιονιού αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε.

Στο Τυρόλο, επίσης εκτός πίστας, σκοτώθηκε ο 41χρονος Αυστριακός, ο οποίος «θάφτηκε από χιονοστιβάδα». Ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Οι ειδικοί προειδοποιούν τους σκιέρ να αποφεύγουν τις επικίνδυνες εξορμήσεις εκτός πίστας, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Μόνο την Παρασκευή, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αυστρία — τέσσερις στο Τυρόλο και ένας στο Φόραρλμπεργκ — εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό, από την αρχή της χειμερινής περιόδου έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 24 άνθρωποι εξαιτίας χιονοστιβάδων στη χώρα.