Βουλγαρία και ζώνη Σένγκεν συνθέτουν ένα νέο τοπίο ανάπτυξης στη νοτιοδυτική γειτονική χώρα, καθώς η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελεύθερη διέλευση των συνόρων με την Ελλάδα έχουν μεταμορφώσει ολόκληρες περιοχές. Η ζώνη ανάμεσα στα χωριά Σάντοβο και Ιλίντεν, κοντά στο Χατζιντίμοβο, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του πρώην συνοριακού σταθμού Ιλίντεν, εξελίσσονται σε κέντρα αυξανόμενου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σαφή προσανατολισμό προς το διασυνοριακό εμπόριο.

Η κατάργηση των ελέγχων και η απρόσκοπτη μετακίνηση προς και από την Ελλάδα λειτούργησαν ως καταλύτης για την οικονομική δραστηριότητα. Οι δρόμοι που οδηγούν στα ελληνικά σύνορα καταγράφουν πλέον ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία, η οποία τους θερινούς μήνες φτάνει στα όριά της. Το συνεχές ρεύμα ταξιδιωτών και μεταφορών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη υπηρεσιών, logistics και εμπορικών υποδομών.

Αναδυόμενοι επενδυτικοί πόλοι

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που εξετάζονται καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από σύγχρονα οδικά καταστήματα εστίασης και μικρής κλίμακας εμπορικά κέντρα έως εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για βαρέα οχήματα. Ήδη κοντά στο χωριό Σάντοβο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης για φορτηγά διεθνών μεταφορών, ο οποίος αναμένεται να αποσυμφορήσει τον οδικό άξονα και να προσφέρει βασικές υπηρεσίες στους επαγγελματίες οδηγούς.

Άνοδος στις τιμές γης και ακινήτων

Η αυξημένη κινητικότητα έχει οδηγήσει και σε σημαντική άνοδο των τιμών γης και ακινήτων. Κάτοικοι των χωριών Σάντοβο και Ιλίντεν επισημαίνουν ότι τα αιτήματα από επιχειρηματίες είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, ενώ οι αξίες των οικοπέδων παρουσιάζουν αισθητή αύξηση. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται όχι μόνο στη στρατηγική γεωγραφική θέση, αλλά και στη γενικότερη είσοδο μεγαλύτερων επενδυτών στην περιοχή του Χατζιντίμοβο.

Νέα εποχή στα σύνορα

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει πως τα σύνορα, από γραμμή διαχωρισμού, μετατρέπονται σταδιακά σε ζώνη ευκαιριών. Ο δρόμος προς την Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν άξονα μετακίνησης, αλλά έναν νέο οικονομικό διάδρομο που προσελκύει κεφάλαια, αλλάζει τις τοπικές ισορροπίες και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των μέχρι χθες «ξεχασμένων» περιοχών. Χωρίς σύνορα, όλα είναι διαφορετικά.