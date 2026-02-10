Μια υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως το «Twin Peaks της Βουλγαρίας» συγκλονίζει τη χώρα, καθώς έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε ορεινή περιοχή υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Το μακάβριο αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και πλήθος θεωριών συνωμοσίας στη βουλγαρική κοινωνία.

Ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικής Αστυνομίας, Zahari Vaskov, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πρόκειται για «μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο στη χώρα μας». Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα γεγονότα γύρω από τους θανάτους, οι οποίοι έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αινιγματικά εγκλήματα των τελευταίων ετών.

Σε ανάλογο ύφος, ο γενικός εισαγγελέας Borislav Sarafov σχολίασε ότι «η ζωή μάς έδωσε πιο σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη σειρά Twin Peaks», αναφερόμενος στην εμβληματική αμερικανική τηλεοπτική παραγωγή της δεκαετίας του 1990.

Η αρχή της τραγωδίας

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν τρεις άνδρες, ηλικίας 45, 49 και 51 ετών, βρέθηκαν νεκροί στα αποκαΐδια ενός καμένου ξενώνα κοντά στο πέρασμα Petrohan, που συνδέει την επαρχία Σόφιας με την επαρχία Μοντάνα στη βορειοδυτική Βουλγαρία.

Όλοι έφεραν τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Οι ιατροδικαστές ανέφεραν ότι τα τραύματα φαίνεται να ήταν αυτοπροκαλούμενα, ενώ τα ίχνη DNA στα όπλα ανήκαν αποκλειστικά στους ίδιους τους νεκρούς.

Την Κυριακή, η αστυνομία εντόπισε άλλες τρεις σορούς –δύο ανδρών, 51 και 22 ετών, και ενός αγοριού 15 ετών– μέσα σε τροχόσπιτο στην περιοχή της κορυφής Okolchitsa, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Σόφιας. Οι αρχές υποπτεύονταν ότι τα θύματα συνδέονταν με τους θανάτους στο πέρασμα Petrohan.

Σύμφωνα με το γραφείο των εισαγγελέων, «τα δεδομένα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν πιθανότητα δύο διαδοχικών δολοφονιών και μιας αυτοκτονίας», όπως μετέδωσε το Agence France-Presse.

Η οργάνωση και οι θεωρίες

Η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε από τα θύματα ήταν μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Προστατευόμενων Περιοχών, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης αφιερωμένης στην προστασία της φύσης. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε τον ξενώνα στο πέρασμα Petrohan ως έδρα και φιλοξενούσε εκεί κατασκηνώσεις για νέους.

Ορισμένες πηγές περιγράφουν τα μέλη της ως «δασοφύλακες» που περιπολούσαν για χρόνια κοντά στα σύνορα με τη Σερβία, παρέχοντας βοήθεια στις συνοριακές αρχές. Οι αρχές, ωστόσο, ανέφεραν ότι τα μέλη ασχολούνταν με τον Θιβετιανό Βουδισμό και επικαλέστηκαν συγγενή ενός εκ των θυμάτων, ο οποίος μίλησε για «εξαιρετική ψυχολογική αστάθεια» στην ομάδα.

Άλλοι συγγενείς των θυμάτων υποστήριξαν ότι οι νεκροί δολοφονήθηκαν επειδή έγιναν μάρτυρες παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή των συνόρων, όπου συχνά σημειώνονται περιστατικά λαθρεμπορίου και παράνομης υλοτομίας.

Η Ralitsa Asenova, μητέρα ενός από τα θύματα που βρέθηκαν στο τροχόσπιτο, απέρριψε τις αναφορές περί εσωτερικών εντάσεων. «Προφανώς είδαν κάτι. Για μένα, πρόκειται για επαγγελματικά οργανωμένη δολοφονία», δήλωσε στην τηλεόραση Nova.

Πολιτικές προεκτάσεις και κλίμα δυσπιστίας

Η έλλειψη επίσημων πληροφοριών έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η Βουλγαρία παραμένει χωρίς κυβέρνηση και οδεύει προς τις όγδοες κοινοβουλευτικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο πρώην πρόεδρος Rumen Radev χαρακτήρισε την υπόθεση «πολιτικό σοκ και αντανάκλαση της κατάστασης της χώρας», σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του. Ο Radev, που παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα μετά από εννέα χρόνια στην προεδρία, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και κάλεσε τις αρχές να διαλευκάνουν την υπόθεση.

«Δεν θα σχολιάσω αυτή την τραγωδία, που πρέπει να ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Τα αίτια των δολοφονιών πρέπει να αποσαφηνιστούν το συντομότερο, γιατί η κοινή γνώμη απαιτεί απαντήσεις», πρόσθεσε.

Έρευνα του 2024 από το Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας (CSD) και το Βουλγαρο-Ρουμανικό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων αποκάλυψε ότι το 70% των Βουλγάρων πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, ενώ το 37% έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Οι συντάκτες της μελέτης περιέγραψαν τη χώρα ως βρισκόμενη σε μια «μετα-αλήθεια» κατάσταση.

