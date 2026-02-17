Με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία συναντήθηκε στη Σόφια ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, συζήτησε μαζί τους και διαπιστώθηκε ότι αφενός υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μετά και την ένταξη της γειτονικής χώρας στο Ευρώ, και αφετέρου το τελευταίο διάστημα βουλγαρικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Περίπου 3.500 οι ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία

Ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σόφια, Μάριος Λυμπερόπουλος, είπε ότι έχουν καταγραφεί συνολικά 18.000 ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία, το 70% αυτών στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ, που είναι κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, οι πολύ μεγάλες είναι 100, το ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ και το διμερές εμπόδιο είναι λίγο μεγαλύτερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Πρόδρομος Μαυρόπουλος, ιδρυτικό μέλος και πρώην αντιπρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, τόνισε ότι οι ελληνικές εταιρίες που έχουν πραγματική δράση είναι περίπου 3.500.

«Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία ξεκίνησε το 2006, με μία πρωτοβουλία της τότε πρεσβείας μας για να ενοποιήσει της μεγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Έφτασε να έχει 200 μέλη, από τα οποία 100 με 120 μέλη ήταν αμιγώς ελληνικές εταιρείες», είπε ο κ. Μαυρόπουλος.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι και το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο ήταν τόσο σημαντικό ώστε κάθε φορά ο πρωθυπουργός που εκλεγόταν στη Βουλγαρία, η πρώτη συνάντηση που έκανε ήταν με το Συμβούλιο.

«Η ελληνική επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία είναι κάτι σημαντικό και καλώ όλους τους φίλους επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν τα δύο όργανα που έχει η ελληνική κοινότητα -το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο και το Βουλγαρο-Ελληνικό Επιμελητήριο, ούτως ώστε να βρουν, σε σχέση με τα ενδιαφέροντα τους, τις απαντήσεις που θέλουν», σημείωσε ο κ. Μαυρόπουλος.

Βούλγαροι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του Βουλγαρο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, Σάββας Καραφυλλίδης, εγκαταστάθηκε στη Βουλγαρία το 1989, όπου σπούδασε και έκτοτε παραμένει εκεί.

«Έζησα όλες τις περιόδους μέχρι τώρα. Στη δεκαετία του 1990, οι πρώτες εταιρείες που ήρθαν στην Βουλγαρία για να δραστηριοποιηθούν ήταν οι μεγάλοι όμιλοι και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Μετά, στη δεκαετία του 2000, άρχισαν να έρχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», είπε ο κ. Καραφυλλίδης.

Ακολούθως έδωσε την εξήγηση γιατί εμφανίζονται καταγεγραμμένες 18.000 ελληνικές εταιρείες, ενώ οι πραγματικά δραστήριες είναι περίπου 3.500. Όπως ανέφερε, στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης (2009-2010) πανικοβλημένοι Έλληνες επιχειρηματίες πήγαιναν στη Βουλγαρία, προκειμένου να μεταφέρουν την έδρα τους εκεί για λόγους ασφαλείας. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσουν εταιρείες, να πάρουν αριθμό μητρώου και πρωτοκόλλου στο εμπορικό μητρώο της Βουλγαρίας, αλλά να μην τις λειτουργήσουν ποτέ.

Ο πρόεδρος του Βουλγαρο-Ελληνικού Επιμελητηρίου είπε ότι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρατηρείται μία σταθερότητα στις ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία.

Ανέφερε ακόμα, ότι είναι αμφίδρομη σχέση, καθώς ο τελευταίο διάστημα Βούλγαροι επιχειρηματίας δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν με αγορές κατοικιών και ακινήτων, θέλουν, όμως, αρκετοί να επενδύσουν και ξεκίνησαν και στον τουρισμό, με ξενοδοχειακές μονάδες -μικρές και μεγαλύτερες, την ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και την τεχνολογία.

«Προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε για το ελληνικό φορολογικό και νομικό πλαίσιο και το φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα και για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται στη χώρα μας. Αρκετά ενθαρρυντικό είναι πως παρ’ όλο που στην Ελλάδα έχουμε μία γραφειοκρατική διαδικασία, που αντικατοπτρίζει όλα τα Βαλκάνια, η επιμονή τους να το κάνουν είναι μεγάλη. Ενδιαφέρονται πραγματικά για την ελληνική αγορά, δεν τους ενδιαφέρει που θα πληρώσουν μεγαλύτερους φόρους, δεν τους ενδιαφέρει που θα δυσκολευτούν περισσότερο. Τώρα τελευταία ενδιαφέρονται να επενδύσουν και πρέπει να τους βοηθήσουμε, γιατί είναι καλό και για τη χώρα μας να έρθουν ξένες επενδύσεις, να έρθουν κεφάλαια και πλέον είμαστε εμείς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχουμε εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση, που παλιά έρχονταν μόνο Έλληνες στη Βουλγαρία. Τώρα άρχισαν, δειλά δειλά τα πρώτα τους βήματα και οι Βούλγαροι προς την Ελλάδα, και πρέπει κι εμείς να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι καλό για τη χώρα μας», τόνισε ο κ. Καραφυλλίδης.

Η ένταξη της Βουλγαρίας στο Ευρώ έβγαλε πολλά εμπόδια από τον δρόμο των Ελλήνων επιχειρηματιών

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, Παναγιώτης Μαυρίδης, είπε ότι η Βουλγαρία μπήκε σε πολύ θετικό δρόμο και οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται της ιταλικές και τις ολλανδικές.

Πρόσθεσε πως η ένταξη της Βουλγαρίας στο Ευρώ έβγαλε από τη μέση πολλά εμπόδια για τη ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στη γειτονική χώρα.

Σ. Διαμαντίδης: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις αγορές ακινήτων στην Ελλάδα από Βούλγαρους

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις αγορές ακινήτων από Βούλγαρους στην Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδας, Συμεών Διαμαντίδης.

«Θέλουμε περισσότερη στήριξη στη σύσφιξη των σχέσεων, να γίνουν κάποιες στοχευμένες κινήσεις ώστε να μπορέσουμε οικονομικά να διεισδύσουμε και να κάνουμε καλό και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία», είπε ο κ. Διαμαντίδης.

Ι. Τσάρας: Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

«Αυτή η συνάντηση ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση εξωστρεφούς χαρακτήρα», είπε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Τσάρας, ο οποίος ανέφερε ότι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα τράνζιτ φορτία που περνούν για τα Βαλκάνια κατά περίπου 50% αφορούν στη Βουλγαρία.

Το πιο σημαντικό και σοβαρό θέμα για τον κ. Τσάρα είναι η ενδυνάμωση της διασυνδεσιμότητας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το οδικό και κυρίως το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης έθεσε και ο επίτιμος πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, ο οποίος τόνισε και την ανάγκη ολοκλήρωσης των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Κ. Γκιουλέκας: Προέκυψαν ωραίες ιδέες για συνεργασίες

«Δεν είναι μόνο οι σχέσεις γειτνίασης με τη Βουλγαρία, το πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα πολύ εύφορο έδαφος για συνεργασίες, γιατί, ήδη, Έλληνες επιχειρηματίες συμπατριώτες μας εδώ και χρόνια δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Βουλγαρία», τόνισε ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

«Υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, με τους Έλληνες επιχειρηματίες που δρουν εδώ, και έχουμε ήδη έδαφος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και μέσα από τη συζήτηση προέκυψαν πολύ ωραίες ιδέες για συνεργασίες. Θεωρώ ότι αυτή η δεύτερη μέρα της περιοδείας μας στη Σόφια, με αυτή τη συζήτηση συμπληρώνει ουσιαστικά όλη αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, την οποία έχουμε ξεκινήσει όλες μαζί οι δυνάμεις της Μακεδονίας και της Θράκης», είπε ο κ. Γκιουλέκας.

Ο πρέσβης Μάριος Λυμπερόπουλος παρέθεσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία στη Σόφια προς τιμήν της ελληνικής αποστολής και Βούλγαρων επιχειρηματιών.

Ο κ. Μαυρόπουλος, από την πλευρά του, παρέθεσε δείπνο στα μέλη της ελληνικής αποστολής.