Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού με σκορ 2-0 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην COSMOTE TV, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για καλύτερη ευστοχία μπροστά στην εστία. Ο Ισπανός τεχνικός σημείωσε ότι η ομάδα του έπρεπε να είχε καθαρίσει το ματς νωρίτερα, δεδομένων των ευκαιριών που δημιούργησε.

Ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε επίσης στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, υπογραμμίζοντας την προετοιμασία για τον επαναληπτικό του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να ανατρέψει το σκορ από τον πρώτο αγώνα και να πετύχει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για την επιστροφή στις νίκες: “Παρ’ όλο που θα έπρεπε να ήταν παιχνίδι που θα κερδίζαμε με πιο απλό τρόπο, χρειάστηκε να υποφέρουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, δώσαμε και κάποιες ευκαιρίες στον αντίπαλο μέχρι και το τελευταίο λεπτό”.

Αν είναι ικανοποιημένος από την παραγωγή της ομάδας του: “Ναι, όμως δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα , δεν θα έχουμε πάντα τόσες πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι”.