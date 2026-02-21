Ατρόμητος για πλέι οφ 5-8, Αστέρας για υποβιβασμό! Οι ανώτεροι Περιστεριώτες επικράτησαν με 2-1 στην Τρίπολη των Αρκάδων για την 22η αγωνιστική της Super League και τους «βύθισαν» ακόμη περισσότερο, την ώρα που εκείνοι αισιοδοξούν πλέον πως θα αποφύγουν τα πλέι άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και στο 13′ βρέθηκαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Μουνιόθ πρόλαβε τον Γιουμπιτάνα την τελευταία στιγμή. Ακολούθησαν ακόμα δύο πολύ καλές στιγμές με τον Γιουμπιτάνα για τον Ατρόμητο, ο οποίος άνοιξε τελικά το σκορ στο 27′ όταν ο Γιουμπιτάνα έβγαλε σέντρα και ο Μανσούρ από την καρδιά της άμυνας έκανε το 0-1 με κεφαλιά.

Πριν βγει το ημίχρονο όμως η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ βρήκε και άλλο γκολ. Στο 41′ συγκεκριμένα, ο Ατρόμητος βγήκε γρήγορα στην κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα που απέφυγε έναν αντίπαλο και με συρτό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-2.

Το δεύτερο μέρος ήταν πολύ κακό ποιοτικά, με τον Ατρόμητο να δίνει χώρο στον Αστέρα, αλλά τους Αρκάδες να μην έχουν τρόπο να γίνουν απειλητική. Μία κεφαλιά του Καστάνιο στο 73′ δεν ανησύχησε τον Χουτεσιώτη, ωστόσο στο 79′ ο Μπαρτόλο έπιασε ένα τρομερό σουτ από μακριά και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Το παιχνίδι απέκτησε έτσι ενδιαφέρον για τα τελευταία λεπτά, ο Αστέρας προσπάθησε να πιέσει για να φτάσει στην ισοφάριση, την ευκαιρία όμως την είχε ο Ατρόμητος. Αυτό γιατί στο 90+3′ ο Καραμάνης με κεφαλιά από καλή θέση έστειλε την μπάλα άουτ και έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Μανσούρ «ξεκλείδωσε» το ματς για τον Ατρόμητο που έτσι κι αλλιώς ήταν ανώτερος.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Τρομερή εμφάνιση του Γιουμπιτάνα καθώς πέρα από την ασίστ και το γκολ που πέτυχε ήταν ο MVP της αναμέτρησης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Καστάνιο ήταν ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα του Αστέρα, σε ένα ακόμα κακό βράδυ γενικότερα για την ομάδα του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Ματσούκα που δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπαρτόλο (79’) / Μανσούρ (27’), Γιουμπιτάνα (41’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Καστάνο, Σίλα, Άλχο, Τσίκο (63’ Έντερ Γκονζάλες), Γιαμπλόνσκι, Μουνιόθ (80’ Τσανδάρης), Κετού (80’ Χαραλαμπόγλου), Μίτροβιτς (56’ Καλτσάς), Μπαρτόλο, Μακέντα.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (90’ Καραμάνης), Μουντές, Μπακού (70’ Πνευμονίδης) , Μουντουσαμί, Γιουμπιτάνα (70’ Ουκάκι), Τσούμπερ (80’ Τσαντίλας).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (1/3, 19:00)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (28/2, 19:30)