Οι εξελίξεις στην υπόθεση με την Ειρήνη Μουρτζούκου που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό.

Λίγο μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα Αμαλιάδας σε βάρος της Μουρτζούκου για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη, το «Φως στο Τούνελ» επικοινώνησε με τον πατέρα του. Μια λέξη κυριαρχούσε στα χείλη του: «Δικαίωση».

«Το έλεγα από την αρχή ότι το παιδί μου έφυγε από το χέρι της… Το έλεγα ότι κατά 99% η Ειρήνη το έκανε είτε από ζήλεια, είτε από ό,τι άλλο μαθαίναμε. Την πλήρωσε ο Παναγιωτάκης… Δεν ξέρω, δεν μου είχε κάτσει καλά στο μάτι και το έλεγα και στην Πόπη από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Νοσοκομείο. Το είχα πει και στην Ειρήνη από τότε, την είχα πιάσει από τον γιακά και τη ρωτούσα τι έκανε στο παιδί μου. Το ίδιο είχα πει και στην κατάθεσή μου στο αστυνομικό τμήμα της Αμαλιάδας. Η Ειρήνη τόσο καιρό δεν το παραδεχόταν, γιατί το μόνο που θέλει είναι να πάρει μαζί της την Πόπη. Το μόνο που ζητάω τώρα είναι η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της», καταλήγει.

Το αγγελούδι άνοιξε τον ματωμένο κύκλο των ερευνών στο «Τούνελ» και έγινε αφετηρία για να έρθουν στο φως οι αλήθειες γύρω από τα υπόλοιπα τέσσερα βρέφη που χάθηκαν άδικα. Τώρα φαίνεται πως ήρθε η ώρα να τον κλείσει.