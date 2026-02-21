Κάτω Καλεντίνη – Ο βυθισμένος οικισμός Φάγκος, κάτω από τα νερά της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου, κρύβει μια ιστορία που συγκινεί.

Στις πλαγιές της Ηπείρου, εκεί όπου κυλά ο Άραχθος και ο χρόνος μοιάζει να σταματά, υπήρχε κάποτε ένας μικρός οικισμός γεμάτος ζωή. Ο Φάγκος. Ένας τόπος φτωχός, αλλά ζωντανός, μέχρι που τα νερά ήρθαν και τον σκέπασαν.

Το νέο βίντεο παρουσιάζει μέσα από εναέρια πλάνα και αφηγηματική προσέγγιση την ιστορία του χαμένου χωριού που σήμερα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου στην Άρτα.

Ο Φάγκος εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν με την ολοκλήρωση του φράγματος το νερό άρχισε να πλημμυρίζει την περιοχή.

Πίσω από κάθε μεγάλο τεχνολογικό έργο, κρύβονται μικρές ανθρώπινες ιστορίες. Αυτή είναι μία από αυτές — η ιστορία ενός χωριού που χάθηκε, αλλά δεν ξεχάστηκε.

Δες το βίντεο του Χρήστου Παπαστεφάνου και της Life After Gravity μέχρι το τέλος για να ανακαλύψεις τι απέμεινε από έναν τόπο που κάποτε υπήρξε…