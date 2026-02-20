Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με αντίποινα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν σε μέτρα που θα ευνοούν τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των αμερικανικών εταιρειών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico. Η προειδοποίηση, όπως αναφέρεται, εστάλη από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της Κομισιόν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται έντονα σε οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας που θα περιορίσει την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει με άλλο τρόπο στις προμήθειες εθνικής άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ», φέρεται να ανέφερε το Πεντάγωνο σύμφωνα με το Politico.

Η Ουάσιγκτον τόνισε πως «οι προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές που απομακρύνουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά — ενώ οι μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών — είναι λανθασμένη τακτική».

Σύμφωνα με το Politico, η στάση αυτή αναδεικνύει ένα παράδοξο στην προσέγγιση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στην άμυνα της Γηραιάς Ηπείρου, δεν επιθυμεί αυτό να γίνει εις βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

Το ίδιο δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου, είχε επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή, όπως είπε, έδωσαν προτεραιότητα στη δική τους αμυντική βιομηχανία έναντι των αμερικανικών προμηθευτών όπλων.

Η έντονη αντίδραση της Ουάσιγκτον αναμένεται να περιπλέξει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών προϊόντων άμυνας. Παράλληλα, θα δοκιμάσει την προθυμία των κρατών-μελών να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με το Politico, θεωρούνται ολοένα και πιο αναξιόπιστος εταίρος στην εποχή του Τραμπ.

Η Κομισιόν σχεδιάζει μέσα στο 2026 να παρουσιάσει την επικαιροποίηση της οδηγίας του 2009 για τις δημόσιες συμβάσεις, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «αγοράστε ευρωπαϊκά». Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν το νέο κείμενο θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες υπέρ των ευρωπαίων κατασκευαστών.

Αντίποινα από τις ΗΠΑ

Το Πεντάγωνο προειδοποίησε ότι η ενσωμάτωση μιας ισχυρής ρήτρας «αγοράστε ευρωπαϊκά» στη μελλοντική νομοθεσία θα οδηγήσει σε αντίποινα από την Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρεται, «εάν τα μέτρα ευρωπαϊκής προτίμησης εφαρμοστούν στους εθνικούς νόμους περί προμηθειών των κρατών μελών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν πιθανώς όλες τις υφιστάμενες γενικές απαλλαγές και εξαιρέσεις από τους νόμους “Buy American”».

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών στις αμερικανικές αμυντικές συμβάσεις. Σήμερα, 19 από τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, που επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Πενταγώνου.

Οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι «τυχόν μελλοντικές εξαιρέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και τυποποίησης του ΝΑΤΟ».

Κατά την Ουάσιγκτον, μια ρήτρα «αγοράστε ευρωπαϊκά» θα περιόριζε την ελευθερία των κρατών-μελών, θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ και θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της συμμαχίας. Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμευθεί να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών όπλων.

«Η διατύπωση της ευρωπαϊκής προτίμησης έχει ήδη συμπεριληφθεί σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, αλλά η συμπερίληψή της στην οδηγία θα αποτελέσει σημείο καμπής όσον αφορά τον αντίκτυπο στην κυριαρχία και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών», καταλήγει η κυβέρνηση Τραμπ.