Ακόμη ένα οριακό ματς για τον Άρη κόντρα στην Κηφισιά, αλλά με μία διαφορετική προσέγγιση που αναμένεται να ακολουθήσει ο Μανόλο Χιμένεθ.

O Ανδαλουσιανός θα… πειράξει αισθητά τα αγωνιστικά πλάνα του και με την επίθεση στο επίκεντρο, είτε εξαιτίας απουσιών είτε δικών του αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, έχει πλειάδα επιλογών για να το πράξει σε μία πρσπάθειά του να τονώσει την επίθεση. Για αυτό και φαίνεται να… γυρίζει έντονα στο μυαλό του η ταυτόχρονη παρουσία των Καντεβέρε και Κουαμέ στην ενδεκάδα. Μία σκέψη που προκύπτει από το ένα πρόβλημα στη μεσαία γραμμή.

Η ταυτόχρονη απουσία των Χόνγκλα (τιμωρημένος) και Γαλανόπουλου (τραυματίας) θα αναγκάζει τον Χιμένεθ να μετατοπίσει τον Γένσεν από το «10» στα χαφ.

Ο Φινλανδός χρησιμοποιήθηκε στις τελευταίες δοκιμές δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς σε τρία διαφορετικά συστήματα, γεγονός που δείχνει ότι δύσκολα θα στραφεί σε κάποια άλλη επιλογή.

Ο νέος ρόλος του Γένσεν ανοίγει την… πόρτα για τη θέση του επιτελικού μέσου και τις σκέψεις για τον Καντεβέρε, μαζί με τις επιλογές των Αλφαρέλα και Γκαρέ που επίσης δοκιμάστηκαν. Ο τελευταίος θέτει υποψηφιότητα και για το δεξί άκρο της επίθεσης, το οποίο διεκδικεί και ο Ντούντου.

Αν οι Δώνης και Κουαμέ θεωρηθούν δεδομένοι, ο Χιμένεθ θέλει να εκμεταλλευτεί κάποια προβλήματα απουσιών για να… ταράξει λίγο τα νερά και να δοκιμάσει νέα πρόσωπα αξιοποιώντας τις επιλογές που διαθέτει, προσδοκώντας σε μία καλύτερη και κυρίως πιο ουσιαστική παρουσία στο τελευταίο τρίτο.

Στην άμυνα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, καθώς επιστρέφουν οι Σωτήρης Διούδης και Άλβαρο Τεχέρο, με τη συνολική διάταξη των μετόπισθεν να παραμένει σταθερή.