Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, στη βελτίωση που υπήρξε στο παιχνίδι των Πράσινων, αλλά και στην παρουσία του Ανδρέα Τετέι.

«Θεωρώ ότι οι παίκτες έκαναν τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψουν το ματς και μετά το 2-1 η εικόνα πήγαινε προς το 3-1 κι όχι προς το 2-2, αλλά τώρα έγινε και είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε αυτή τη στιγμή.

Αν παίξουμε όπως παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα έχουμε πολλές πιθανότητες. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά αν είμαστε όπως πρέπει, τότε θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε την πρόκριση στην Τσεχία», είπε ο Ισπανός προπονητής και πρόσθεσε:

«Αν συνεχίσουμε να παίζουμε όπως σήμερα, τότε μπορούμε να παίξουμε κόντρα στον οποιονδήποτε. Κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθούμε, θέλουμε χρόνο, τρέχουμε ένα project. Δείξαμε ορισμένα πραγματικά δείγματα εξέλιξης και πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε κι άλλο την εικόνα μας.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον Τεττέη, γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του και ελπίζουμε στην πορεία να συνεχίσει να πραγματοποιεί αυτές τις εμφανίσεις.»

Κυριακόπουλος: «Στην Τσεχία για την πρόκριση»

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος στάθηκε στο πάθος που είχαν οι «πράσινοι» και τόνισε ότι η ομάδα του θα πάει στην Τσεχία για να πάρει την πρόκριση:

«Κρίμα που εξελίχθηκε έτσι, κρίμα που δεχθήκαμε το γκολ στο τέλος. Η ομάδα θεωρώ δεν μπήκε καλά στην αρχή, αλλά μετά το γκολ ξυπνήσαμε, πήραμε ψυχολογία. Παίξαμε με πάθος και καλύτερα, αξίζαμε τη νίκη, πάμε στην Τσεχία για πρόκριση».