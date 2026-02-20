Η Τσέλιε με γκολ του Ποπλάντικ στο 90+5 έφυγε με μεγάλο διπλό από την έδρα της Ντρίτα με 3-2 και θέτει υποψηφιότητα για να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, μαζί με τη Νόα που είχε κερδίσει νωρίτερα με 1-0 την Άλκμααρ.

Η Τσέλιε είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχονο, όμως η Ντρίτα απάντησε στο δεύτερο μέρος με γκολ των Κρασνίκι (59′) και Μπαλάι (75′). Όμως ο Ποπλάντικ στην κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του ματς σκόραρε και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.

Η Φιορεντίνα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Γιαγκελόνια, νικώντας με 3-0 εκτός έδρας και καθαρίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Ο Ρανιέρι άνοιξε το σκορ στο 53ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Φατσίνι. Ο Μαντράγκορα στο 66′ με ένα σπάνιας ομορφιάς φάουλ έκανε το 2-0, για να κάνει το τελικό 3-0 ο Πίκολι με πέναλτι στο 81ο λεπτό.

«Διπλό» πρόκρισης για τη Σαμσουνσπόρ στην Αλβανία

Με το στενό αλλά δίκαιο 1-0 επικράτησε η Σαμσουνσπόρ της Σκεντίγια στο «Toshe Proeski», κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση.

Παρά το χαμένο πέναλτι του Εντιαγέ μόλις στο 7′, οι Τούρκοι κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και έχασαν σωρεία ευκαιριών με τους Ασουμού και Εντσάμ, πέφτοντας πάνω στον εξαιρετικό τερματοφύλακα Γκαγέ. Τη λύση έδωσε τελικά ο Μάριους Μουαντιλμαντζί στο 77′, ο οποίος με κοντινή προβολή μετά από σέντρα του Χόλσε χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των πλέι οφ:

Κουόπιο – Λεχ Πόζναν 0-2

Νόα – Άλκμααρ 1-0

Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας 1-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη 1-1

Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ 0-1

Ντρίτα – Τσέλιε 2-3

Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα 0-3

Ομόνοια – Ριέκα 0-1

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

26/02 19:45 Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

26/02 19:45 Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια

26/02 19:45 Τσέλιε – Νρίτα

26/02 19:45 Ριέκα – Ομόνοια

26/02 22:00 Λεχ Πόζναν – Κουόπιον

26/02 22:00 Άλκμααρ – Νόα

26/02 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Ζρινίσκι

26/02 22:00 Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς