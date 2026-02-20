Το νέο πρωτάθλημα NBA Europe προκαλεί ήδη αναταράξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με αρκετές ομάδες να εξετάζουν τρόπους να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που φέρνει η νέα διοργάνωση.

Η λιθουανική Ρίτας επιθυμεί να συμμετάσχει και να αναπτυχθεί μέσα στο νέο μοντέλο με υψηλές προσδοκίες. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της, η οποία όμως λίγες ώρες αργότερα διαγράφηκε, προκαλώντας ερωτηματικά.

Φέτος, η Ρίτας αγωνίζεται κανονικά στο Basketball Champions League, όπου ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των ομίλων στην πρώτη θέση με 4 νίκες και 2 ήττες. Στη φάση των «16», αντιμετωπίζει δύσκολους αντιπάλους όπως η Γαλατάσαραϊ και η Λε Μαν, κρατώντας ρεκόρ 2-2 και την τρίτη θέση στον όμιλό της.