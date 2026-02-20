Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έστειλε το μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8, με τον Παναθηναϊκό να προετοιμάζεται για τη «μάχη» απέναντι στον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο.

Ο Ισπανός φόργουορντ, μιλώντας για την αναμέτρηση του Σαββάτου, χαρακτήρισε το παιχνίδι σαν έναν πραγματικό «πόλεμο» στο παρκέ, επισημαίνοντας πως η ομάδα που θα δείξει μεγαλύτερη ένταση, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα θα είναι εκείνη που θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:

«Θα είναι σκληρό παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό είναι σκληρό παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Είναι μια μάχη. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να φτάσουμε στη νίκη.

Δεν προσπαθώ να έχω προσδοκίες. θα βγούμε στο παρκέ και θα παίξουμε σκληρά με στόχο να τους κερδίσουμε. Έχουμε παίξει καλά επιθετικά και αμυντικά στα τελευταία δύο παιχνίδια.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι δυνατός, είναι έξυπνος παίκτης, είναι πραγματικά ταλαντούχος και θα μας βοηθήσει πολύ.

Η ομάδα που θα κάνει όλη την επιπλέον προσπάθεια θα κερδίσει. Δεν θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι, θα είναι ένας πόλεμος και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το τρόπαιο.

Δεν σκεφτόμαστε το σερί του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια. Είναι μεγάλη η σεζόν με σκαμπανεβάσματα. Το σημαντικό είναι να είναι παίζεις καλά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι ένα παιχνίδι. Όποια ομάδα δώσει την επιπλέον ενέργεια θα κερδίσει».