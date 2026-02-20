Ο Εργκίν Αταμάν παρέθεσε τη δήλωσή του ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (21/1, 20:00).

Κατά τη διάρκεια της «πράσινης» media day, πριν από την πρωινή προπόνηση της 20ης Φεβρουαρίου, ο Τούρκος προπονητής δεν απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ωστόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε αργότερα τις σκέψεις του.

Στη δήλωσή του, ο Αταμάν τόνισε πως η ομάδα του θα αντιμετωπίσει έναν ισχυρό αντίπαλο, που παίζει καλό μπάσκετ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να κατακτήσει το τρόπαιο και να χαρίσει χαρά στους φιλάθλους του.

Η δήλωση του Εργκίν Αταμάν

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στην EuroLeague».

