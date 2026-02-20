Δημοφιλή
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Αταμάν δεν έκανε δηλώσεις πριν από τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 απέναντι στον Ολυμπιακό (21/2, 20:00) για το Κύπελλο Ελλάδας Μπάσκετ. Ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, δεν παραχώρησε δηλώσεις πριν από την αναμέτρηση. Αντί γι’ αυτό, οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με δύο παίκτες της ομάδας, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και […]
Ερναγκόμεθ: «Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό»
Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έστειλε το μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8, με τον Παναθηναϊκό να προετοιμάζεται για τη «μάχη» απέναντι στον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο. Ο Ισπανός φόργουορντ, μιλώντας για την αναμέτρηση του Σαββάτου, χαρακτήρισε το παιχνίδι σαν έναν πραγματικό «πόλεμο» στο παρκέ, επισημαίνοντας πως η ομάδα που θα δείξει μεγαλύτερη ένταση, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα […]
Ντόρσεϊ: «Είμαι πίσω και έτοιμος να τελειώσουμε το υπόλοιπο της σεζόν»
Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ στην προπόνηση (pics)
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00), συμμετέχοντας στο πρόγραμμα με ειδικό νάρθηκα στο δεξί του χέρι. Ο Σέρβος σέντερ είχε αποχωρήσει τραυματίας από τον ημιτελικό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι. Τα αποτελέσματα έδειξαν […]
Μπαρτζώκας: «Η προπόνηση θα δείξει άμα αγωνιστούν Τζόουνς – Μιλουτίνοφ»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, αναφερόμενος στις περιπτώσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή τους θα κριθεί ουσιαστικά στην τελευταία προπόνηση. Για τον Μιλουτίνοφ σημείωσε ότι θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα, λόγω του κατάγματος […]