Μακαρόνια με θαλασσινά και σάλτσα ντομάτας είναι μια ιδανική λύση για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. 

Υλικά (4 άτομα)

  • 500 γρ. μακαρόνια (σπαγγέτι ή λιγκουίνι)
  • 500 γρ. κατεψυγμένα θαλασσινά (γαρίδες, μύδια, καλαμαράκια, χταπόδι)
  • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 1 κονσέρβα ντομάτα ψιλοκομμένη ή 3 ώριμες ντομάτες
  • ½ φλ. λευκό κρασί
  • 1 κουτ. πελτέ ντομάτας
  • 1 μικρό ματσάκι μαϊντανό
  • 1 πρέζα μπούκοβο (προαιρετικά)
  • Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

  • Βράσε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες. Κράτα 1 φλ. από το νερό.
  • Σε μεγάλο τηγάνι σοτάρισε κρεμμύδι + σκόρδο σε ελαιόλαδο.
  • Ρίξε τα θαλασσινά και σοτάρισε 3-4 λεπτά.
  • Σβήσε με το κρασί και άφησε να εξατμιστεί.
  • Πρόσθεσε ντομάτα, πελτέ, αλάτι, πιπέρι και λίγο μπούκοβο.
  • Σιγόβρασε 10-15 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.
  • Ανακάτεψε τα μακαρόνια μέσα στη σάλτσα με λίγο από το νερό που κράτησες.
  • Πασπάλισε με μαϊντανό και σερβίρισε.

Tips

  • Αν θέλεις πιο λεμονάτη γεύση, βάλε λίγο ξύσμα λεμονιού στο τέλος.
  • Μπορείς να προσθέσεις και ελιές ή κάπαρη.
  • Αν νηστεύεις αυστηρά, έλεγξε ότι τα ζυμαρικά δεν έχουν αυγό.

