Μακαρόνια με θαλασσινά και σάλτσα ντομάτας είναι μια ιδανική λύση για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.
Υλικά (4 άτομα)
- 500 γρ. μακαρόνια (σπαγγέτι ή λιγκουίνι)
- 500 γρ. κατεψυγμένα θαλασσινά (γαρίδες, μύδια, καλαμαράκια, χταπόδι)
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 1 κονσέρβα ντομάτα ψιλοκομμένη ή 3 ώριμες ντομάτες
- ½ φλ. λευκό κρασί
- 1 κουτ. πελτέ ντομάτας
- 1 μικρό ματσάκι μαϊντανό
- 1 πρέζα μπούκοβο (προαιρετικά)
- Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Βράσε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες. Κράτα 1 φλ. από το νερό.
- Σε μεγάλο τηγάνι σοτάρισε κρεμμύδι + σκόρδο σε ελαιόλαδο.
- Ρίξε τα θαλασσινά και σοτάρισε 3-4 λεπτά.
- Σβήσε με το κρασί και άφησε να εξατμιστεί.
- Πρόσθεσε ντομάτα, πελτέ, αλάτι, πιπέρι και λίγο μπούκοβο.
- Σιγόβρασε 10-15 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.
- Ανακάτεψε τα μακαρόνια μέσα στη σάλτσα με λίγο από το νερό που κράτησες.
- Πασπάλισε με μαϊντανό και σερβίρισε.
Tips
- Αν θέλεις πιο λεμονάτη γεύση, βάλε λίγο ξύσμα λεμονιού στο τέλος.
- Μπορείς να προσθέσεις και ελιές ή κάπαρη.
- Αν νηστεύεις αυστηρά, έλεγξε ότι τα ζυμαρικά δεν έχουν αυγό.