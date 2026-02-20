Αντικατάσταση ροζ διπλώματος οδήγησης μέσω gov.gr: Η διαδικασία για την αλλαγή του παλαιού ροζ διπλώματος σε νέο τύπο κάρτας πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά, εύκολα και με κόστος 30 ευρώ. Το παλαιό δίπλωμα έχει περιορισμένη ισχύ και αναγνωρίζεται μόνο εντός Ελλάδας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή του για χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πλήρης κατάργηση του παλιού τύπου διπλώματος οδήγησης έχει οριστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2033. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν το νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα. Για ορισμένες κατηγορίες, όπως οι οδηγοί άνω των 65 ετών, η ισχύς μπορεί να λήγει νωρίτερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το νέο δίπλωμα τύπου κάρτας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Περιλαμβάνει στοιχεία σε λατινικούς χαρακτήρες και διαθέτει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποτροπή παραποίησης ή πλαστογράφησης.

Η διαδικασία μέσω gov.gr

Η αντικατάσταση του ροζ διπλώματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην ενότητα «Άδειες Οδήγησης». Ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet και ακολουθεί τα εξής βήματα:

Έναρξη αίτησης και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και αποδοχή των όρων.

Ανέβασμα φωτογραφίας και υπογραφής σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 30 ευρώ.

Επιλογή τρόπου παραλαβής – ταχυδρομικά ή από την αρμόδια υπηρεσία.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ ή Διευθύνσεων Μεταφορών, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται ΑΦΜ, IBAN, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας. Μετά την υποβολή, ο πολίτης ενημερώνεται για την έκδοση και παραλαβή του νέου διπλώματος.