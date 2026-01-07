Αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης φέρνουν οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν την υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των παλαιού τύπου αδειών έως τον Ιανουάριο του 2033. Αυτό σημαίνει ότι όσοι απέκτησαν δίπλωμα πριν από τον Ιανουάριο του 2013 θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο, ενιαίου ευρωπαϊκού τύπου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως τις 19 Ιανουαρίου 2033 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλες οι παλαιές άδειες, ανεξάρτητα από κατηγορία, κατάσταση ή ημερομηνία έκδοσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των οδηγών, χωρίς εξαιρέσεις.

Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τους οδηγούς άνω των 65 ετών, ενώ προχωρά και η μετάβαση στην πλήρη ψηφιακή μορφή της άδειας οδήγησης. Όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος υποχρεούνται να ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε τρία χρόνια, ενώ μετά τα 80 η ανανέωση γίνεται ανά διετία.

Και στις δύο περιπτώσεις, η διαδικασία συνοδεύεται από υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητα οδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παλαιά, χάρτινα διπλώματα δεν μπορούν να προστεθούν στο ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet. Για να εμφανιστεί η άδεια στο κινητό, απαιτείται πρώτα η έκδοση του νέου τύπου, σε μορφή πιστωτικής κάρτας. Μετά την αντικατάσταση, ο οδηγός μπορεί να διαθέτει το δίπλωμά του και ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται να φέρει το φυσικό έγγραφο.

Η διαδικασία αντικατάστασης είναι σχετικά απλή. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία αδειών οδήγησης, υποβάλλοντας αίτηση με ταυτότητα ή διαβατήριο, μία βιομετρική φωτογραφία και το ισχύον δίπλωμα. Το κόστος έκδοσης του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος ανέρχεται περίπου στα 30 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Δίπλωμα οδήγησης και αλλαγή κατηγορίας

Αλλαγές ισχύουν και για όσους επιθυμούν να προσθέσουν νέα κατηγορία στο δίπλωμά τους, όπως για παράδειγμα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη κι αν το υπάρχον δίπλωμα είναι παλαιού τύπου, η έκδοση νέας κατηγορίας συνεπάγεται αυτομάτως την αντικατάστασή του με άδεια νέου τύπου.