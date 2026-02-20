Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους φιλοξενούμενους όσο και στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviareporter.gr δύο μετανάστες ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας επιτέθηκε στον άλλον με μαχαίρι. Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλιά και τραυματίστηκε.

Στο νοσοκομείο Χαλκίδας

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, διέφυγε μετά το περιστατικό και αναζητείται από τους αστυνομικούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του