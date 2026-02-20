Το Ορθόδοξο Πάσχα το 2026 θα γιορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα είναι στις 13 Απριλίου. Το Καθολικό Πάσχα θα εορταστεί μία εβδομάδα νωρίτερα, την Κυριακή 5 Απριλίου, διατηρώντας τη συνήθη διαφορά μεταξύ των δύο Εκκλησιών.

Αυτό το παράδοξο δεν είναι απλά ένα ημερολογιακό ζήτημα. Η διαφορά στις ημερομηνίες του Πάσχα αποτελεί ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά από το Μεγάλο Σχίσμα του 1054, όταν η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία χωρίστηκαν. Έκτοτε, οι Ορθόδοξες και οι Καθολικές Εκκλησίες χρησιμοποιούν διαφορετικούς υπολογισμούς και ημερολόγια για τον καθορισμό της κινητής γιορτής.

Σε μια προσπάθεια προσέγγισης, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεσμεύτηκαν πρόσφατα να εργαστούν από κοινού για τον καθορισμό μιας κοινής ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα. Η κοινή δήλωση υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχικό Μέγαρο, όπου οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες τόνισαν την ανάγκη θρησκευτικής ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των Εκκλησιών.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:«Είναι κοινή μας επιθυμία να συνεχίσουμε τη διαδικασία αναζήτησης μιας πιθανής λύσης, ώστε να εορτάζουμε μαζί τη Γιορτή των Εορτών κάθε χρόνο».

Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχει ληφθεί καμία συγκεκριμένη απόφαση για την κοινή ημερομηνία, και έτσι κάθε χρόνο οι πιστοί των δύο παραδόσεωn συνεχίζουν να γιορτάζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες, υπενθυμίζοντας ένα ιστορικό διαχωρισμό που κρατά πάνω από 9 αιώνες.