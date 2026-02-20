Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Τρίτης σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις κεντρικές αρτηρίες όσο και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος της Αχαρνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα που εμφανίζεται στο Google Maps στις 07:30 το πρωί, με εκτεταμένες καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, όπου η πυκνή ροή οχημάτων και οι διασταυρώσεις προκαλούν επιβραδύνσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται «σημειωτόν» σε αρκετά τμήματα της διαδρομής. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Σημαντική επιβάρυνση παρουσιάζει και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλιμο έως το Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων και οι καθυστερήσεις είναι αισθητές.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με βασικές οδούς και μικρότερους κάθετους δρόμους να παρουσιάζουν επιβραδύνσεις και κυκλοφοριακή επιβάρυνση.