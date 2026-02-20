Συνολικά 500 νέα δέντρα, μεταξύ των οποίων 200 αρμυρίκια, 50 κέδροι και 200 σφενδάμια, τοποθετήθηκαν από τον δήμο Αθηναίων στο Άλσος Ιλισίων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πυκνότητας του πρασίνου, στην αύξηση της βιοποικιλότητας, και τη συγκράτηση των όμβριων υδάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή του 2024 έχουν συνολικά φυτευτεί 1.191 δέντρα στο Άλσος Ιλισίων ενώ συνολικά στις γειτονιές του δήμου – και στις επτά δημοτικές ενότητες – ο αριθμός των δέντρων που έχουν φυτευτεί έχει ξεπεράσει τις 11.360. Μάλιστα, η πρόσφατη δενδροφύτευση στο Άλσος Ιλισίων πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της «ΣΥΝΕΣΙΣ – ΠΗΓΗ» AMKE.

«Πιστοί στη δέσμευσή μας, συνεχίζουμε εντατικά το πρόγραμμα φυτεύσεων για τη νέα χρονιά. Ενισχύουμε μεγάλους πνεύμονες πρασίνου αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Φυτέψαμε μαζί με εθελοντές, πεντακόσια νέα δέντρα σε στρατηγικά σημεία του Άλσους Ιλισίων, δίνοντας νέα πνοή σ’ έναν χώρο που το έχει ανάγκη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γιώργος Αποστολόπουλος, υπογράμμισε πως το Άλσος Ιλισίων ξαναβρίσκει ζωή μέσα από τη δενδροφύτευση. «Αποκαθίσταται έτσι, μία έκταση στην οποία δέντρα ετών, είχαν ξεριζωθεί εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών. Ενισχύουμε τον χώρο με νέα είδη δέντρων που συγχρόνως θα ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα».