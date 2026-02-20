Με την ολοκλήρωση της περιόδου τακτοποίησης των εισφορών, περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μεταβολές στο καθεστώς της υγειονομικής τους κάλυψης. Από την 1η Μαρτίου 2026, η πλήρης ασφαλιστική ικανότητα θα συνδέεται άμεσα με την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2017-2025.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, η τρέχουσα ασφαλιστική ικανότητα λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Για την ανανέωσή της για το επόμενο ασφαλιστικό έτος (έως 28/02/2027), ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Ολοσχερής Εξόφληση: Η πλήρης κάλυψη παρέχεται σε όσους έχουν εξοφλήσει το σύνολο των εισφορών τους για το διάστημα 01/01/2017 έως 31/12/2025.

Υπαγωγή σε Ρύθμιση: Για τους οφειλέτες, η μοναδική οδός διατήρησης της ικανότητας είναι η ρύθμιση των χρεών. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων.

Όριο Ανοχής 100 Ευρώ: Ασφαλισμένοι με συνολικές οφειλές (ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ) έως 100 ευρώ λογίζονται ως ενήμεροι και λαμβάνουν αυτόματα την ετήσια παράταση κάλυψης.

Οι επιπτώσεις της απώλειας κάλυψης

Είναι κρίσιμο να αποσαφηνιστεί ότι η απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται αποκλεισμό από το δημόσιο σύστημα υγείας, ωστόσο επιφέρει σημαντικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε υπηρεσίες:

Περιορισμός Συνταγογράφησης: Οι ανασφάλιστοι πολίτες έχουν δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταγογράφησης αποκλειστικά και μόνο μέσω δημόσιων δομών (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας). Καταργείται η δυνατότητα χρήσης συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Διαγνωστικές Εξετάσεις: Η παραπομπή για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα μέσω ΕΟΠΥΥ δεν θα είναι εφικτή, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική στροφή στα εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων.

Μερική Καταβολή: Η απλή πληρωμή μέρους των οφειλών χωρίς την ένταξη σε επίσημο σχήμα ρύθμισης δεν επαρκεί για την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Το διάστημα που μεσολαβεί έως την 1η Μαρτίου θεωρείται καθοριστικό. Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στη δημόσια υγεία παραμένει κατοχυρωμένη για όλους τους πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ, ωστόσο η «πλήρης κάλυψη» παραμένει το ζητούμενο για την αποφυγή της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας στις δημόσιες δομές.