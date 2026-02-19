Η φόρμα του Γιώργου Αθανασιάδη είναι παραπάνω από δεδομένη το τελευταίο δίμηνο. Μία φόρμα που προσωρινά θα μπει στην άκρη, εξαιτίας της απουσίας του κόντρα στην Κηφισιά.

Ο 32χρονος κίπερ είναι τιμωρημένος για το επερχόμενο παιχνίδι του Άρη,με τη φανέλα του βασικού να μεταβιβάζεται για αυτή την εβδομάδα στα αξιόπιστα χέρια του Σωκράτη Διούδη. Η απουσία του Αθανασιάδη, όμως, σημαίνει ότι οι «κιτρινόμαυροι» χάνουν ίσως τον πιο κομβικό παίκτη τους το τελευταίο δίμηνο.

Ο Αθανασιάδης δεν πραγματοποιεί απλά καλές εμφανίσεις με τον Άρη. Καταγράφει κομβικές εμφανίσεις και επιδόσεις που έχουν φέρει σημαντικούς βαθμούς σε μία αρκετά δύσκολη χρονιά για τους Θεσσαλονικείς.