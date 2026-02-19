Η φόρμα του Γιώργου Αθανασιάδη είναι παραπάνω από δεδομένη το τελευταίο δίμηνο. Μία φόρμα που προσωρινά θα μπει στην άκρη, εξαιτίας της απουσίας του κόντρα στην Κηφισιά.
Ο 32χρονος κίπερ είναι τιμωρημένος για το επερχόμενο παιχνίδι του Άρη,με τη φανέλα του βασικού να μεταβιβάζεται για αυτή την εβδομάδα στα αξιόπιστα χέρια του Σωκράτη Διούδη. Η απουσία του Αθανασιάδη, όμως, σημαίνει ότι οι «κιτρινόμαυροι» χάνουν ίσως τον πιο κομβικό παίκτη τους το τελευταίο δίμηνο.
Ο Αθανασιάδης δεν πραγματοποιεί απλά καλές εμφανίσεις με τον Άρη. Καταγράφει κομβικές εμφανίσεις και επιδόσεις που έχουν φέρει σημαντικούς βαθμούς σε μία αρκετά δύσκολη χρονιά για τους Θεσσαλονικείς.
Στον Βόλο ήταν καθοριστικός, κρατώντας την ομάδα «ζωντανή» και εξασφαλίζοντας τον βαθμό, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του στο «διπλό» στην Τρίπολη, αλλά και στο ισόπαλο 0-0 με τον Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Πρόκειται για αναμετρήσεις στις οποίες η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να φτάσει στη νίκη – με εξαίρεση την Τρίπολη όπου τα κατάφερε – όμως τουλάχιστον δεν γνώρισε την ήττα χάρη στις επεμβάσεις του Αθανασιάδη. Συνολικά, αυτές οι εμφανίσεις μεταφράζονται σε έξι πολύτιμους βαθμούς για τον Άρης και αποτυπώνουν την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση του 32χρονου κίπερ.
Ο Διούδης θα επιστρέφει στη δράση έπειτα από έναν μήνα και το εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ Novibet. Σε εκείνη την αναμέτρηση είχε πραγματοποιήσει σημαντικές αποκρούσεις, οι οποίες όμως δεν στάθηκαν αρκετές για να αποφευχθεί η ήττα με 1-0.