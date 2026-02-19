Ο Λορέν Μορόν συνεχίζει για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα και η απουσία του θεωρείται δεδομένη για την αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά. Κάτι που… σφραγίστηκε μετά την απουσία του και από το σημερινό πρόγραμμα, στο οποίο δεν συμμετείχαν επίσης οι Γαλανόπουλος και Μισεουί.

Στον Άρη επιλέγουν να προστατεύσουν τον Ανδαλουσιανό φορ και αποφεύγουν να τον πιέσουν, κάτι που ίσως έκαναν σε διαφορετικές συνθήκες, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη τρεις διαθέσιμες λύσεις στην επίθεση. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο Μορόν… κατάπινε σπαθιά μόνος στην κορυφή της επίθεσης. Οπως ασυνήθιστη είναι και η απουσία του 32χρονου.

Ο Μορόν έχει καταγράψει συνολικά 104 συμμετοχές με τον Άρη μέσα σε 2,5 χρόνια. Αριθμός ιδιαίτερα υψηλός, αν ληφθεί υπόψη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ομάδα περιορίζεται στα προκριματικά του καλοκαιριού τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτό το διάστημα έχει λείψει μόλις από έξι αγώνες, με τους τρεις να οφείλονται σε τιμωρίες λόγω καρτών. Πιο πρόσφατη, εκείνη του περασμένου Ιανουαρίου απέναντι στην ΑΕΚ. Η είδηση, όμως, είναι αλλού.

Το παιχνίδι με την Κηφισιά θα αποτελέσει την έβδομη απουσία του συνολικά, αλλά και την πρώτη φορά που ο Ισπανός επιθετικός θα χάσει δύο συνεχόμενα ματς με τον Άρη. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ξανά και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς, ακόμη κι αν τη φετινή σεζόν δεν διανύει την πιο παραγωγική του χρονιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με βάση τα στατιστικά του.