Με τους πρώτους φακέλους να έχουν ήδη κατατεθεί ψηφιακά, σε τροχιά υλοποίησης πέρασε από χθες, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, το φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας. Η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ υποδέχεται πλέον τους νέους 18 έως 29 ετών που επιθυμούν να περάσουν από το καθεστώς της ανεργίας στο «τιμόνι» της δικής τους επιχείρησης, με ένα αρχικό κεφάλαιο κίνησης που φτάνει τις 17.500 ευρώ.

Το πρόγραμμα δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική απάντηση στο 7,5% της ανεργίας, αλλά μια στοχευμένη παρέμβαση στην «καρδιά» της σύγχρονης οικονομίας. Με σαφή προσανατολισμό στην ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη, η δράση δίνει «διαβατήριο» σε 2.114 δικαιούχους, δίνοντας παράλληλα ισχυρό προβάδισμα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, έναν τομέα όπου, όπως παραδέχθηκε και η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τα περιθώρια βελτίωσης παραμένουν μεγάλα.

Για τους ενδιαφερόμενους, ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα. Η προθεσμία της 18ης Μαρτίου φαντάζει μακρινή, όμως η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών σχεδίων που απαιτούνται στο ΟΠΣΚΕ επιβάλλει άμεσα αντανακλαστικά. Με την πρώτη δόση των 4.700 ευρώ να καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη της δραστηριότητας, το πρόγραμμα προσφέρει το απαραίτητο «οξυγόνο» για να μετατραπεί μια ιδέα σε βιώσιμη πραγματικότητα.

Προϋπολογισμός

Η δράση υλοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Το “μοντέλο” των τριών δόσεων

Η αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης στα πρώτα της κρίσιμα βήματα. Συγκεκριμένα:

Αρχικά: Καταβάλλονται 4.700 ευρώ αμέσως μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

Καταβάλλονται αμέσως μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Στο εξάμηνο : Ακολουθεί η δεύτερη δόση ύψους 6.400 ευρώ , εφόσον η επιχείρηση παραμένει ενεργή.

: Ακολουθεί η δεύτερη δόση ύψους , εφόσον η επιχείρηση παραμένει ενεργή. Στο έτος: Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την τρίτη δόση, επίσης 6.400 ευρώ, επισφραγίζοντας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση;

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, που ανήκουν στην κατηγορία των NEETs (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης).

Πού και πότε;

Η πλατφόρμα app.opske.gr θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 15:00. Μην το αφήσεις όμως για την τελευταία στιγμή, γιατί ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο θέλει τον χρόνο του για να ετοιμαστεί σωστά και να πάρει την έγκριση.

Πληροφορίες

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies