Το MG4 Urban είναι η νέα, πιο οικονομική παραλλαγή του ηλεκτρικού hatchback, το οποίο σε θα κυκλοφορήσει δίπλα στο MG4 που θα διατίθεται και στην Ελλάδα. Το νέο μοντέλο έκανε πρεμιέρα αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν καταφτάσει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Oi τρεις διαθέσιμες εκδόσειςπαραμένουν κάτω από το όριο των 25.000 ευρώ σε διάφορες αγορές στην Ευρώπη. Η βασική έκδοση με μπαταρία 43 kWh κοστίζει 19.990 ευρώ. Ακολουθεί η Urban Comfort με μπαταρία 54 kWh από 21.990 ευρώ, ενώ στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Urban Luxury (επίσης 54 kWh) στα 24.990 ευρώ, σύμφωνα με τη MG Motor Austria.

Τροφοδοτείται από έναν κινητήρα 147 PS που του επιτρέπει να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 9,6 sec και να φτάσει σε τελική ταχύτητα 159 km/h.

Στο εσωτερικό φέρει οθόνη 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment, με συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, μαζί με μία οθόνη 7 ιντσών για τον πίνακα οργάνων.

Το MG4 Urban είναι πολύ πιο κοντά στο ευρύχωρο Volkswagen ID3 και το BYD Dolphin.