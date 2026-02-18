Το TripAdvisor, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη λίστα με τις 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των «Travellers’ Choice Awards».

Στη λίστα ξεχωρίζουν τέσσερις ελληνικές παραλίες, τρεις στην Κρήτη και μία στην Κέρκυρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή ακτινοβολία των ελληνικών ακτών.

Το Ελαφονήσι κατέλαβε τη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ακολουθούμενο από τον εντυπωσιακό Μπάλο στην τρίτη θέση. Οι Φαλάσαρνα βρέθηκαν στην ενδέκατη θέση, ενώ η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα κατέλαβε τη 14η θέση ανάμεσα στις κορυφαίες παραλίες του πλανήτη.

Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Ίσλα Πάσιον, μια ιδιωτική παραλία κοντά στο Κοζουμέλ του Μεξικού, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της. Η πρόσβαση γίνεται επί πληρωμή, με ημερήσιο πάσο που ξεκινά περίπου από 38 ευρώ, προσφέροντας στους επισκέπτες δραστηριότητες όπως καγιάκ και παρατήρηση θαλάσσιας ζωής.

Οι 20 κορυφαίες παραλίες του κόσμου για το 2026

1. Ίσλα Πάσιον (Κοζουμέλ), Μεξικό

2. Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα

3. Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα

4. Ιγκλ Μπιτς (Παλμ-Ιγκλ Μπιτς), Αρούμπα

5. Πράια ντα Φαλέσια (Όλος ντε Άγκουα), Πορτογαλία

6. Μπανάνα Μπιτς (Πουκέτ), Ταϊλάνδη

7. Λα Χόγια (Σαν Ντιέγκο), Καλιφόρνια

8. Λα Πελόζα (Σαρδηνία), Ιταλία

9. Μάνλι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία

10. Μπόουλντερς Πίνγουιν Κόλορι (Σάιμον), Νότια Αφρική

11. Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα

12. Πλάτχα Ντε Μούρο (Μαγιόρκα), Ισπανία

13. Τομπάκο Μπέι (Σεντ Τζορτζ), Βερμούδες

14. Παλαιοκαστρίτσα (Κέρκυρα), Ελλάδα

15. Κάιτ (Ντουμπάι), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

16. Κελίνγκινγκ (Νούσα Πενίντα), Ινδονησία

17. Κλίαργουότερ (Φλόριντα), ΗΠΑ

18. Σπιάτζια ντε Κονίγλι (Λαμπεντούζα), Ιταλία

19. Μπόντι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία

20. Πλάγια ντε Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία