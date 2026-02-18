Η ΑΕΚ επέλεξε να παίξει με τον Λεβαδειακό κεκλεισμένων των θυρών και η «αιτιολογία» που βγήκε στην επιφάνεια, ήταν πως αν στην «Ένωση» αποφάσιζαν να κάνουν ασφαλιστικά και έπαιρναν προσωρινή διαταγή, υπήρχε κίνδυνος να μην βγουν οι ημερομηνίες και η ποινή σε αυτή την περίπτωση θα πήγαινε στα play off.

Εννοείται πως κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς λανθασμένο να συμβεί και παρότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, όπως έχει αποδειχθεί στο φετινό πρωτάθλημα, θα ήταν ανόητο να ρισκάρεις να παίξεις χωρίς κόσμο σε ένα ντέρμπι. Αυτό όμως που δεν «βγαίνει» είναι οι ημερομηνίες και εξηγώ παρακάτω…

Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που διεξήχθη την 1η Φλεβάρη. Και οι πέτρες ήξεραν πως ερχόταν η «καμπάνα», ακόμα περισσότερο τα έμπειρα στελέχη της ΠΑΕ, τα οποία είχαν δει τα σκηνικά με την ομπρέλα και τα μπουκάλια (εκτός αν θέλουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας). Αυτή ανακοινώθηκε και επίσημα στις 5 του μήνα. Δηλαδή πριν από 12 μέρες.

Αν η ΑΕΚ είχε καταθέσει εγκαίρως την ένστασή της θα μπορούσε να την εκτίσει είτε με την ΑΕΛ στο ματς της 7ης Μαρτίου, είτε σε αυτό με την Κηφισιά στις 22/3 στο παιχνίδι που θα πέσει η αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Βεβαίως η αιτιολογία της ΑΕΚ όπως προανέφερα ήταν πως υπήρχε «κίνδυνος».

Προσέξτε όμως τώρα! Ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε στις 16/2 από τη ΔΕΑΒ για τα μπουκάλια και τα καθίσματα που έπεσαν στο ματς με τη Λιβαδειά. Προχθές δηλαδή! Χθες 17/2 κατέθεσε αίτηση αναστολής στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για να «παγώσει» την ποινή και να την εκτίσει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 14 Μαρτίου!

Τώρα, πως ακριβώς γίνεται, ο ΟΦΗ να τιμωρήθηκε στις 16/2, να κατέθεσε αίτημα στις 17/2 και να είναι όλα κομπλέ ώστε να εκτίσει την ποινή του εντός του πρωταθλήματος στις 14/3 και η ΑΕΚ που είχε περιθώριο να ακολουθήσει νωρίτερα αυτή τη διαδικασία, να «φοβάται» πως δε θα προλάβει ούτε την αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις… 22/3, είναι κάτι που προκαλεί απορίες.

Η «ενημέρωση» και η «διαμαρτυρία»

Πάμε τώρα και στο άλλο το θέμα το οποίο αφορά τη διαιτησία στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Το ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν θα το μάθουμε τώρα. Αυτό όμως που μου προκαλεί εντύπωση είναι το πως χειρίστηκε την υπόθεση η ίδια η ΑΕΚ.

Μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα, ο Μάρκο Νίκολιτς δε θέλησε να σχολιάσει το πέναλτι (επαφής) που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια έκανε επιδερμική αναφορά στη φάση του Γκατσίνοβιτς και την επαφή του Μπάμπα.

Από το βράδυ της Κυριακής, όμως θέμα συζήτησης έχει γίνει και η κίνηση του Μπάμπα στο πρόσωπο του Γιόβιτς στο δεύτερο ημίχρονο και γίνεται αντιπαραβολή αυτής της φάσης με τις φάσεις που κέρδισε πέναλτι ο Ολυμπιακός στην Κρήτη στο ματς με τον ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη στο ματς με τον Αστέρα.

Πέρα από την αναφορά που έκανε ο Σέρβος τεχνικός, από πλευράς επίσημης ΑΕΚ δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή ή κάποια επίσημη θέση για τις δύο φάσεις. Στο match report δεν υπάρχει επίσης καμία αναφορά. Μάλιστα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι στην ΑΕΚ θεωρούν ότι ο Όσμερς δεν είχε πρόθεση να αδικήσει κάποιον. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω για τον συγκεκριμένο διαιτητή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά…

Στο live του αγώνα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ γίνεται αναφορά (μόνο) στη φάση του Γκατσίνοβιτς και εκεί τονίζεται το εξής: «Ο Μπάμπα κάνει επαφή με τον Γκατσίνοβιτς ως τελευταίος παίκτης και τον ρίχνει κάτω εντός περιοχής, αλλά ο διαιτητής και o VAR δεν βλέπουν πέναλτι, το οποίο θα σήμαινε και αποβολή».

Τελικά υπάρχει πέναλτι και αποβολή για την ΑΕΚ ή δεν υπάρχει; Αδικήθηκε στην Τούμπα ή όχι; Διότι αν δεν υπάρχει κάτι και οι άνθρωποι της ΑΕΚ που διέρρεαν ότι δεν είδαν κάτι περίεργο, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αυτή η «τοποθέτηση» στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ επαναλαμβάνω. Εκτός αν έγινε για… λόγους (ενδο)επικοινωνίας. Αν όμως ισχύει το «πέναλτι και αποβολή» τότε μιλάμε για αλλοίωση και κανένας δεν μιλάει άγνωστο γιατί!

Δεν… κρίνω, παρατηρώ, που λέει και μία ψυχή.