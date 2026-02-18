Κατηγορηματική ήταν η τοποθέτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το φερόμενο ρατσιστικό περιστατικό που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας ομοσπονδίας εξέφρασε τον αποτροπιασμό και τη βαθιά του λύπη για τις καταγγελίες του Βινίσιους Ζούνιορ εις βάρος του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει απολύτως κανένας χώρος για ρατσισμό στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία μας».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Βραζιλιάνος επιθετικός της «Βασίλισσας» κατήγγειλε ότι άκουσε τη λέξη «mono» κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων για τα playoffs του UEFA Champions League.

Ο Ινφαντίνο τόνισε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να κινηθούν άμεσα, ώστε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της FIFA για αυστηρή στάση και πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή διακρίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεξιέ, ο οποίος ενεργοποίησε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για περιστατικά ρατσισμού, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς.