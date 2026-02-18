Το έκανε ξανά η Μπόντο Γκλιμτ! Μετά το 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, υπέταξε με το ίδιο σκορ (3-1) και την Ιντερ, την πρωτοπόρο της Serie A, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League, μετά τη νίκη της στο πρώτο ματς των πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Μπόντο Γκλιμτ «καθάρισε» και σόκαρε την Ιντερ με δυο γκολ σε 4’ (συγκεκριμένα το διάστημα 61’-64’). Πρωταγωνιστής ήταν ο Κάσπερ Χογκ με δυο ασίστ και ένα γκολ. Στο 26’ η Ιντερ είχε δοκάρι σε σουτ του Νταρμιάν.

Είχε βλέψεις η Μπόντο

Η Μπόντο προειδοποίησε στο 9’ με κεφαλιά του Μπγιόρτουφτ που έφυγε λίγο άουτ και στο 20’ ο Φετ έκανε το 1-0, μετά από κάθετη πάσα του Χογκ. Στο 26’ η Ιντερ είχε δοκάρι σε σουτ του Νταρμιάν και ισοφάρισε στο 30’ με πλασέ του Εσπόζιτο, ενώ νωρίτερα αμυντικός έσωσε πάνω στην γραμμή κεφαλιά του Αουγκούστο.

Στο 37’ οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία καθώς ο Σόμερ είπε «όχι» σε φάουλ του Μπεργκ.

Το καθοριστικό διάστημα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με διπλή ευκαιρία (46’) της Ιντερ, αρχικά ο Χάικεν απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Εσπόζιτο και στη συνέχεια αμυντικός απομάκρυνε το σουτ του Λαουτάρο. Στο 49’ είχαμε νέα απόκρουση του Χάικιν σε σουτ του Αουγκούστο και στο 50’ ο τερματοφύλακας της Ιντερ, ο Σόμερ σταμάτησε «κεραυνό» του Χογκ.

Ο Χογκ είναι παίκτης που έβγαλε την ασίστ στο 2-1 υπέρ της Μπόντο Γκλιμτ στο 61΄και ο Χάουγκε δεν χαρίστηκε, στέλνοντας της μπάλα στην αριστερή γωνία, στο παραθυράκι της εστίας. Πριν η Ιντερ προλάβει να συνέλθει η Μπόντο έκανε το 3-1 στο 64’ με τον Χογκ, μετά από πάσα του Μπλόμπεργκ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΣΕΡΑ ΣΕ ΛΙΓΟ