Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας 57χρονος άνδρας στο Αγρίνιο, που έχασε την ισορροπία του και έπεσε από το μπαλκόνι, προσπαθώντας να δει πού βρισκόταν ο σκύλος του, με την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του να καταγράφει τη στιγμή.

Η πτώση του από ύψος θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, ωστόσο στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Live News», ο 57χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο γενικό νοσοκομείο Αγρινίου. Ο αδερφός του και ο διοικητής του νοσοκομείου περιέγραψαν το περιστατικό, επισημαίνοντας πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Ήθελε να δει μάλλον πού είναι ο σκύλος που ήταν ελεύθερος και όπως πήγε, από κάτω από το μπαλκόνι είναι το σπιτάκι του σκύλου, και όπως πήγε να τον δει που έσκυψε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε», ανέφερε ο αδερφός του.

Το ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της 23ης Ιανουαρίου. Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κάνει πέντε βήματα μέχρι να ανέβει στα κάγκελα του μπαλκονιού και, τη στιγμή που πιάνεται με τα δύο του χέρια, να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στο κενό από τον πρώτο όροφο.

Τραυματισμένος, παρέμεινε όλη τη νύχτα δίπλα στον σκύλο του, ανήμπορος να ζητήσει βοήθεια. Το επόμενο πρωί, η κάμερα τον κατέγραψε να ανεβαίνει με δυσκολία προς το σπίτι του, εμφανώς καταπονημένος και με έντονους πόνους. Ο σκύλος του είχε ήδη επιστρέψει στο μπαλκόνι.

Η κατάσταση της υγείας του και η νοσηλεία

«Αυτός είχε κάταγμα λεκάνης, στο λαγόνιο συγκεκριμένα, το οποίο κατά την κρίση του γιατρού μας είναι μη χειρουργήσιμο, θα πάει συντηρητικά. Θα περιμένουμε δηλαδή να κλείσει. Μπορεί να φύγει, αρκεί να μην το πατάει το πόδι του, δεν χειρουργούνται όλα και πνευμοθώρακα επίσης, αντιμετωπίστηκε και αυτός χειρουργικά», δήλωσε ο γιατρός του νοσοκομείου.

Ο αδερφός του 57χρονου υποστήριξε πως οι γιατροί στο νοσοκομείο του Αγρινίου επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή να αποφύγουν τη νοσηλεία του: «Τον έβλεπε ψυχίατρος γιατί δεν θυμόταν τίποτα. Ήθελαν από μέρες να μας τον δώσουν σπίτι, να τον βγάλουν έξω, να πάρει εξιτήριο. Με τη δικαιολογία πως αυτός είναι εντάξει χειρουργικά, ο ορθοπεδικός τον κοίταξε μία φορά. Ήθελαν να τον στείλουν στην Πάτρα για εγχείρηση και δεν τον δέχτηκε η Πάτρα γιατί είπε ότι το κάταγμα δεν είναι μεγάλο και μάλλον δεν τον δέχτηκαν λόγω της σύγχυσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γιατροί ασκούσαν πιέσεις ώστε να λάβει εξιτήριο: «Τον πίεζαν οι γιατροί γιατί με το ζόρι θέλουν να τον βγάλουν, μέχρι που μας κατηγόρησαν την αδερφή μου, ένας από τους χειρουργούς, πως και καλά δεν τον προσέξαμε πριν πέσει».

Η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου

Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διευκρινίζει πως η κατάσταση του 57χρονου δεν απαιτούσε περαιτέρω νοσηλεία. «Λένε οι γιατροί ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, παρόλα αυτά όμως συνέστησαν κέντρο αποκατάστασης και πήραμε τη γνώμη από ένα νοσοκομείο στην Πάτρα. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε εδώ, θέλει αποκατάσταση, δεν είμαστε κέντρο αποσπασάσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τελικά, ο 57χρονος έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Αν και εξακολουθεί να υποφέρει από τραυματισμούς, το ευτύχημα είναι ότι η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο. Ο δρόμος της αποθεραπείας του, ωστόσο, παραμένει μακρύς.