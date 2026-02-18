Τίτλοι τέλους πέφτουν για την ελληνική έκδοση της Deutsche Welle μετά από 62 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Ήταν το 1964 όταν ακούστηκε για πρώτη φορά στα βραχέα, το σήμα της ελληνικής εκπομπής της DW. Ο προγραμματισμένος τερματισμός της ελληνικής έκδοσης θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο γενικότερων περικοπών, που προκύπτουν μετά τη μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η Διοίκηση της Deutsche Welle ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να κλείσει το Ελληνικό Πρόγραμμα του σταθμού από τον Ιανουάριο του 2027.

Tι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

«Η ελληνόφωνη υπηρεσία της DW θα διακοπεί. Αυτή η υπηρεσία παρείχε ανεξάρτητη πληροφόρηση στο κοινό στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Λειτούργησε ως σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια σταθερή δημοκρατία με ένα ποικίλο τοπίο Μέσων Ενημέρωσης, και γι’ αυτό και η DW πρέπει να προχωρήσει στις περικοπές σε αυτόν τον τομέα».

Σημειώνεται ότι η ελληνόφωνη υπηρεσία είναι η μόνη που διακόπτεται συνολικά σε ό,τι αφορά όλες τις υπηρεσίες της. Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη από τις 32 συνολικά της DW που θα σταματήσει να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Περικοπές υπάρχουν και σε ορισμένα άλλα προγράμματα, αλλά καμία γλώσσα δεν αποσύρεται ολοκληρωτικά.

«Αποδυνάμωση της DW»

Όπως επισημαίνει η Γενική Διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσινγκ: «Οι εξοικονομήσεις που κατέστησαν αναγκαίες από τις κρατικές περικοπές και την έλλειψη αντιστάθμισης για τις συμφωνημένες συλλογικές αυξήσεις μισθών είναι εξαιρετικά επώδυνες. Αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητά μας σε μια εποχή που μια ισχυρή γερμανική και ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πρωτοβουλία της DW για την ποιότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια – αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Η DW θεωρείται ευρέως ως μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών, τόσο σε αγορές υπό καθεστώς λογοκρισίας όσο και σε χώρες όπου η Γερμανία οικοδομεί στρατηγικές συνεργασίες. Η βιώσιμη χρηματοδότηση για το μέλλον είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε τη δημοσιογραφική μας εντολή σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο χώρο πληροφόρησης. Τώρα είναι η ώρα η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να χαράξουν από κοινού την απαραίτητη πορεία».

Το μήνυμα της ελληνική σύνταξης της DW

Στις 13 Απριλίου του 1964 ακούστηκε για πρώτη φορά στα βραχέα το σήμα της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle. Ήταν μία επιβλητική μουσική υπόκρουση από την 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Έδρα του διεθνούς ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, που είχε ιδρυθεί ήδη το 1953, ήταν τότε η Κολωνία. Ήδη το 1954 άρχισαν οι πρώτες εκπομπές σε άλλες γλώσσες. Σήμερα η DW μεταδίδει προγράμματα σε 32 γλώσσες και προσαρμόζεται στις ανάγκες των καιρών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο διαδίκτυο, στα social media και σε συνεργασίες με MME εκτός Γερμανίας. Η «διεθνοποίηση» του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τον Πέτερ Λίμπουργκ, Γενικό Διευθυντή της DW.

Η μεγάλη στιγμή της ελληνικής εκπομπής ήρθε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Υπό τη διεύθυνση του Κώστα Νικολάου – και μετά από μία αρχική περίοδο εσωτερικών ζυμώσεων – η Deutsche Welle θα γίνει μία ξεκάθαρη φωνή κριτικής προς το στρατιωτικό καθεστώς. Ο σημερινός διευθυντής της ελληνικής σύνταξης Σπύρος Μοσκόβου θυμάται: «Ψάχναμε στην μπάντα των βραχέων να εντοπίσουμε την Deutsche Welle και τι πανδαισία όταν την πιάναμε! Διότι η Deutsche Welle είχε εκείνες τις επιβλητικές φωνές, διαφορετικές από αυτές που κυριαρχούσαν τότε στη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα. Ήταν κάτι υπέροχο. Τα βραχέα δεν υπάρχουν βέβαια πια, αλλά το συνειδησιακό αποτύπωμα παραμένει μέχρι σήμερα…»

Όπως ήταν φυσικό, η εκπομπή έγινε «κόκκινο πανί» για τη χούντα των συνταγματαρχών, οι οποίοι εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να ιδρύσουν δικό τους ραδιοφωνικό δίκτυο στο εξωτερικό. Βεβαίως, το εγχείρημα θα ήταν δαπανηρό. Έτσι προτιμήθηκε μία …οικονομική λύση: Τα όργανα της χούντας επιχείρησαν να λοιδορήσουν την ελληνική σύνταξη της Deutsche Welle ως «αναξιόπιστη» και «ανθελληνική». Αποτελεί άλλωστε πάγια τακτική των ολοκληρωτικών καθεστώτων να ταυτίζονται με τη χώρα και, κατά συνέπεια, να θεωρούν ότι οποιαδήποτε κριτική στους κυβερνώντες συνιστά επίθεση εναντίον της ίδιας της χώρας.

Μετά την πτώση της χούντας πολλοί συντελεστές της εκπομπής επέστρεψαν στην πατρίδα, για να ακολουθήσει μία περίοδος αναδιάταξης. Στη δεκαετία του ’90 ξεκινούν οι συνεργασίες της Deutsche Welle με σημαντικά ΜΜΕ στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από το «Ράδιο Παρατηρητής» στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, την οικονομική ιστοσελίδα Capital.gr και άλλα μέσα.

Την εποχή της ευρω-κρίσης και των μνημονίων το μικρόφωνο της Deutsche Welle βρέθηκε παντού: Στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα γραφεία των επιχειρηματιών και τα σπίτια των συνταξιούχων που υπέφεραν, στους δρόμους και τις πλατείες των κινητοποιήσεων. Η κάλυψη των γεγονότων ήταν ψύχραιμη και ισορροπημένη, σε μία εποχή που πολλά μέσα ενημέρωσης εύκολα κατέφευγαν σε στερεότυπα ή αφορισμούς.

Ο σημερινός ρόλος της Deutsche Welle

«Έχουμε έναν συμπληρωματικό ρόλο, κατά κάποιον τρόπο», λέει ο διευθυντής της ελληνικής σύνταξης Σπύρος Μοσκόβου. «Παρουσιάζουμε σε ένα ελληνικό κοινό μια κεντρο-ευρωπαϊκή προοπτική των πραγμάτων. Όταν είσαι μέλος στην ΕΕ και ανήκεις στον Νότο, δεν είναι άσχημο να έρχεσαι σε επαφή με τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά και την πολιτική κουλτούρα του Βορρά. Είναι ένας ρόλος επεξηγηματικός και συμπληρωματικός. Είναι και μια μικρή ψηφίδα στο μακρινό όνειρο της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης εν τέλει, όπου ο Έλληνας θα ξέρει πώς σκέφτεται ο Γερμανός – αλλά και το αντίστροφο».

Πηγή: Deutsche Welle