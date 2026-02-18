Η Ηρώ Σαΐα αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη σπουδαία βυζαντινολόγο Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια και σύζυγος του Σταύρου Ξαρχάκου μοιράστηκε φωτογραφίες και λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη για την εμβληματική μορφή του ελληνικού πνεύματος και των γραμμάτων.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, διακρίνεται η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ μαζί με τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, τη Μαρία – Ιζόλδη και τον Σταύρο Jr., που γεννήθηκαν τον Νοέμβριο του 2016. Οι φωτογραφίες αποπνέουν τρυφερότητα και αποτυπώνουν τη βαθιά εκτίμηση της οικογένειας προς τη διακεκριμένη επιστήμονα.

Η ανάρτηση της Ηρώς Σαΐα

Η καλλιτέχνις συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα συγκινητικό μήνυμα: “Τυχεροί που σε γνωρίσαμε, που σε συναναστραφήκαμε, τυχερή και η χώρα μας που την τίμησες με την ύπαρξή σου! Μια άξια Ελληνίδα! Ένας αιώνας γνώσης, πνεύματος, προσφοράς! Ένα μυαλό κοφτερό μέχρι το τέλος! Σε ευχαριστούμε Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ 1926-2026”, έγραψε χαρακτηριστικά η Ηρώ Σαΐα.