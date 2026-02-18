Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02/26) στην αστυνομία, όταν κρατούμενος απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος δικαζόταν με σκοπό την απέλασή του. Κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να τραπεί σε φυγή προς την πλευρά της οδού Βαλτινών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Δικαστικής Αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δημοσιογράφος και εικονολήπτης άκουσαν αστυνομικούς να φωνάζουν «έφυγε» και στη συνέχεια τούς είδαν να τρέχουν.

Η κάμερα κατέγραψε τους αστυνομικούς να τρέχουν μέσα στον κόσμο και στα αυτοκίνητα: