Η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη τελέστηκε σήμερα δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πλήθους πολιτικών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η διακεκριμένη πολιτικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Βουλής καθώς και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Παρόντες ήταν επίσης ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η Σοφία Βούλτεψη, καθώς και οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης.

Από τον ακαδημαϊκό χώρο, παρών ήταν ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ενώ στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.