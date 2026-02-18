Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η επιβατική κίνηση το προσεχές τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική που καταγράφει η ταξιδιωτική ζήτηση για τη συγκεκριμένη αργία.

Χιλιάδες Έλληνες έχουν ήδη προγραμματίσει τις αποδράσεις τους, με τις πληρότητες στα αεροπλάνα να ξεπερνούν το 80% τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο εξωτερικό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αποτυπώνει τη σταθερή διάθεση των Ελλήνων για ταξίδια, είτε προς κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς είτε προς ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι οι αργίες παραμένουν βασικός μοχλός τόνωσης της ταξιδιωτικής κίνησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της AEGEAN, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι συντελεστές πληρότητας διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα οι πληρότητες υπερβαίνουν το 85%, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τη Θεσσαλονίκη.

Θετική είναι η εικόνα και στο εσωτερικό, όπου από την Αθήνα οι πληρότητες αγγίζουν το 80%, ενώ από τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν το 85%, καταδεικνύοντας την έντονη κινητικότητα των ταξιδιωτών.

Η υψηλότερη δυναμική καταγράφεται τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, με αυξημένη επιβατική κίνηση από και προς τα δύο μεγάλα αεροπορικά κέντρα της χώρας.

Στους δημοφιλέστερους προορισμούς του εξωτερικού από την Αθήνα συγκαταλέγονται η Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Κωνσταντινούπολη. Από τη Θεσσαλονίκη, στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων βρίσκονται οι Βρυξέλλες, η Ρώμη, η Βαρκελώνη, το Μόναχο και η Λάρνακα.

Στο δίκτυο εσωτερικού, οι νησιωτικοί προορισμοί κυριαρχούν στις επιλογές των ταξιδιωτών. Από την Αθήνα, υψηλά στη λίστα βρίσκονται η Αλεξανδρούπολη, η Χίος, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Από τη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν η Χίος, η Λήμνος, η Κως, το Ηράκλειο και η Ρόδος.

Παράλληλα, υψηλές πληρότητες καταγράφουν και λιγότερο «παραδοσιακοί» προορισμοί, όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και πιο μακρινοί προορισμοί, όπως η Τζέντα, το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι.

Αν και διαχρονικά η πλειονότητα των ταξιδιωτών προγραμματίζει τα ταξίδια της αρκετό διάστημα πριν από περιόδους αυξημένης ζήτησης, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή, σε προορισμούς όπως η Τιφλίδα, το Γιερεβάν και το Κισινάου.