Μια ιστορική ανατροπή στην προστασία της ιδιωτικής ζωής φέρνει απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, η οποία επιδίκασε το ποσό των 50.000 ευρώ σε καταναλωτή για μόλις πέντε διαφημιστικές κλήσεις που δέχτηκε. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ατομική δικαίωση, αλλά δημιουργεί ένα ισχυρό δικαστικό «δεδικασμένο», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις εταιρείες προώθησης, ότι η παραβίαση του Μητρώου 11 μπορεί πλέον να κοστίσει ακριβά.

Η Πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μιλώντας στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εξηγεί πώς η εγγραφή στον ειδικό κατάλογο μη οχλήσεως μετατρέπεται από μια απλή τυπική διαδικασία σε ένα πανίσχυρο νομικό όπλο. Με την ηθική βλάβη να αποτιμάται πλέον σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, οι καταναλωτές αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να «τιμωρήσουν» παραδειγματικά την παρενοχλητική διαφήμιση, θέτοντας νέους κανόνες στην αγορά του τηλεφωνικού μάρκετινγκ.

Όπως υπογράμμισε αρχικά, στο δημοσιογράφο “Το Μητρώο 11 είναι ένας ειδικός κατάλογος όπου είναι υποχρεωμένοι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να τηρούν είτε με ηλεκτρονική φόρμα που διαθέτουν στην ιστοσελίδα τους ηλεκτρονικά το πράττουν μια αίτηση δηλαδή ένταξης στο μητρώο του άρθρου 11 του σχετικού νόμου 34 71 2006, συμπληρώνοντας λοιπόν ηλεκτρονικά αυτή την αίτηση, είτε καταθέτουν αίτηση σε κάποιο κατάστημα της εταιρείας σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (…) και ζητούν να μην οχλούνται για διαφημιστικούς σκοπούς από καμιά εταιρεία. Αυτό βέβαια μπορεί να το σημειώσει ο καταναλωτής και κατά την έναρξη της σύμβασης, όταν δηλαδή συμβληθεί με κάποιον πάροχο τηλεπικοινωνιών (…)”.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε “Η δικαστική απόφαση πραγματικά είναι πολύ σημαντική και επιδίκασε στον καταναλωτή, ο οποίος ήταν ενταγμένος στο Μητρώο 11 και δέχτηκε 5 τηλεφωνικές κλήσεις. Καταγράφονται οι τηλεφωνικές κλήσεις. Κατέγραψε, διαμαρτυρήθηκε. Δεν γνωρίζουμε αν διαμαρτυρήθηκε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι και εκεί μπορεί να γίνει καταγγελία και να επιβληθεί πρόστιμο στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία παραβίασε αυτό το μητρώο. Από κει και πέρα ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει και στη δικαιοσύνη και να ζητήσει με αγωγή του να του επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Και πραγματικά το Μονομελές Εφετείο του Πειραιά επιδίκασε 50.000 ευρώ για πέντε κλήσεις στο συγκεκριμένο καταναλωτή”.

Παράλληλα, υπογράμμισε “Δημιουργείται μία ευνοϊκή νομολογία για τους καταναλωτές σίγουρα, διότι πρέπει να σημειώσω ότι οι χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ηθικής βλάβης είναι αρκετά φειδωλές στα ελληνικά δικαστήρια και όντως αυτή είναι μία σημαντική απόφαση και τιμωρεί παραδειγματικά την εταιρεία η οποία παραβίασε αυτό το συγκεκριμένο το μητρώο στο οποίο έχει εγγραφεί ο συγκεκριμένος καταναλωτής. Οι καταναλωτές, σε κάθε περίπτωση που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις από διάφορες εταιρείες, μπορούν να το πράξουν, να το δηλώσουν (…)”.