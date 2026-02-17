Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα «ένα αποτυχημένο κράτος», καλώντας την Αβάνα να προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης για την ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης.

«Η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή ένα αποτυχημένο κράτος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή του στάση απέναντι στο καθεστώς της Αβάνας.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε επαφή με την Κούβα, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει τις σχετικές συνομιλίες. «Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε, προσθέτοντας πως «η Κούβα και εμείς μιλάμε. Στο μεταξύ υπάρχει ένα εμπάργκο, δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα».

Ερωτηθείς αν εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στην Κούβα, αντίστοιχης με εκείνη στη Βενεζουέλα που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «Γιατί να απαντήσω σε αυτό; Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν μια πολύ σκληρή επιχείρηση, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο».

Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα και συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει το εμπάργκο που ισχύει εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, ασκεί πιέσεις σε άλλα κράτη ώστε να μην προμηθεύουν πετρέλαιο την Αβάνα.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις καυσίμων, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι αυτές συνιστούν «ανθρωπιστική απειλή».