Το αγγούρι, ένα από τα πιο αγαπημένα λαχανικά στη ρωσική κουζίνα, έχει εξελιχθεί στο νέο σύμβολο ακρίβειας για τους καταναλωτές της Ρωσίας. Η αιφνίδια άνοδος της τιμής του προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, σε μια περίοδο που η ρωσική κοινωνία δοκιμάζεται από τις οικονομικές πιέσεις του πολέμου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η τιμή των αγγουριών διπλασιάστηκε από τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τα 300 ρούβλια (περίπου 3,91 δολάρια) το κιλό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με φωτογραφίες από «χρυσά» αγγούρια, που πωλούνται στη διπλάσια ή και τριπλάσια τιμή.

Υπό την πίεση πολιτικών, μεταξύ των οποίων στελέχη του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, και ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η ρυθμιστική αρχή κατά του μονοπωλίου απέστειλε επιστολή σε παραγωγούς και λιανοπωλητές ζητώντας εξηγήσεις για την εκτόξευση των τιμών.

Η εποχικότητα στο επίκεντρο των εξηγήσεων

Το υπουργείο Γεωργίας αποδίδει την αύξηση στην εποχικότητα. «Αυτόν τον χειμώνα, μια νέα «λιχουδιά» εμφανίστηκε στα καταστήματά μας, τα αγγούρια», δήλωσε ο Σεργκέι Μιρόνοφ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δίκαιη Ρωσία. Όπως είπε, το υπουργείο επικαλείται τις ίδιες αιτίες που πέρυσι είχαν οδηγήσει στις «χρυσές» πατάτες.

«Χρησιμοποίησαν την ίδια εξήγηση για τις «χρυσές» πατάτες πέρυσι και τώρα είναι τα «επίχρυσα» αγγούρια», πρόσθεσε ο Μιρόνοφ, πρώην αλεξιπτωτιστής που συχνά αναδεικνύει κοινωνικά ζητήματα που αγγίζουν τους ψηφοφόρους. «Τι υποτίθεται πρέπει να κάνουν οι πολίτες; Απλά να αποδεχθούν πως δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα βασικότερα τρόφιμα;», διερωτήθηκε.

Παραγωγοί διαβεβαιώνουν ότι οι τιμές πιθανόν να μειωθούν τον επόμενο μήνα, καθώς βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις στο παρελθόν, χωρίς να διαφαίνεται απειλή για την κοινωνική σταθερότητα, παρά την ένταση της δημόσιας κριτικής στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακρίβεια και πληθωρισμός

Η αύξηση της τιμής του αγγουριού συμπίπτει με γενική άνοδο των τιμών κατά 2,1% από τις αρχές του έτους, εν μέρει λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. Το φαινόμενο αυτό εντείνει τις ανησυχίες των πολιτών για το κόστος ζωής, καθώς η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Με την κεντρική τράπεζα να προβλέπει ετήσιο πληθωρισμό στο 5,5%, επίσης οι Ρώσοι πολίτες διαμαρτύρονται για τους αυξανόμενους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, το πετρέλαιο και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και την εστίαση.

Αγγούρια πιο ακριβά από μπανάνες

Οι τιμές των αγγουριών έχουν πλέον ξεπεράσει εκείνες των εισαγόμενων φρούτων, όπως οι μπανάνες. Σε ορισμένα σούπερ μάρκετ της Σιβηρίας, οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν περιορισμένες ποσότητες, ενώ μια μεγάλη ρωσική εφημερίδα προσφέρει στους αναγνώστες της κουπόνια για σπόρους αγγουριών, ενθαρρύνοντάς τους να καλλιεργήσουν τα δικά τους στο σπίτι.

Πολιτικές αντιδράσεις και ειρωνείες στα social media

Το κόμμα του Μιρόνοφ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που διαθέτουν έδρες στη Δούμα, προτείνουν την επιβολή πλαφόν στις προσαυξήσεις των λιανοπωλητών για βασικά αγαθά. Από την πλευρά του, ο Γεβγκένι Ποπόφ, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές θα μειωθούν και πως η Ρωσία είναι αυτάρκης σε αγγούρια.

Ωστόσο, η τοποθέτησή του προκάλεσε κύμα επικρίσεων. «Οι τιμές των αγγουριών και των ντοματών είναι εξοργιστικές», έγραψε μία γυναίκα που δήλωσε πως ονομάζεται Σβετλάνα. «Κάποτε έλεγαν πως τα αυγά ήταν “χρυσά”. Τώρα είναι τα αγγούρια που είναι από χρυσό», πρόσθεσε με σαρκασμό.